În vârstă de 42 de ani, Adelina Chivu revine în televiziune după ani de absență. Va face echipă cu Mihai Morar la „X Factor”, show-ul muzical de la Antena 1. Lui a acceptat și să îi ofere un interviu pe larg, să-i facă dezvăluirile pe care publicul nu le-a auzit până acum.

A vorbit despre povestea de iubire cu Cristi Chivu, care a început pe când ea era prezentatoare de știri sportive la Antena 1. „Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea”, a spus ea în podcastul Fain & Simplu de pe Youtube.

„Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a mai declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Adelina Chivu: „Eu sunt la toate meciurile prezentă”

Totodată, Adelina Chivu a recunoscut că îi e mereu alături soțului ei, care după ce a renunțat la fotbal a devenit antrenor. „Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. (…) Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical.

Recomandări Șefa ANM, despre ciclonul care lovește România: „O prăbușire a regimului de temperaturi”. Zonele vizate de furtuni și ploi puternice

Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele lor), bine, mă duc singură. Mai vina una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng. Nu știi ce ghinion e că a ratat un penalty că nu știu”, a mai spus Adelina Chivu în podcast.

Cu privirile la sentimentele pe care le are Cristi Chivu pentru ea, Adelina e convinsă de cât o iubește acesta, mai ales că face nenumărate gesturi care îi demonstrează asta. „Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional.

Mi se pare că el a învățat chestii de la mine, dar și eu de la el. Eu am învățat foarte mult despre el. El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată „dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…”, dar îmi arată că mă prețuiește”, a mai spus Adelina Chivu.

În anul 2008, ADelina Chivu și Cristi Chivu s-au căsătorit. Au împreună două fiice, pe Natalia și Anastasia, și locuiesc toți la Milano, în Italia.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News