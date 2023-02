În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani de zile, a venit pe lume Briana, fiica lor, care acum are șapte ani. Acum, medicul estetician a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine. M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică care îndemnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții Tv la ore de prime time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezența crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. Imaginile unei țări copleșite. Pompierii sting încă incendiul izbucnit acum 4 zile în portul Iskenderun

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Dacă soțul meu nu e de acord într-o primă instanță cu o propunere de-a mea, dacă argumentez corect și îi las spațiu de gândire”

„Cedăm pe rând, dar nu ne prea caracterizează discuțiile în contradictoriu. După 10 ani de căsnicie ne cunoaștem foarte bine, ne știm limitele și ni le respectăm reciproc.

Dacă soțul meu nu e de acord într-o primă instanță cu o propunere de-a mea, dacă argumentez corect și îi las spațiu de gândire, în final lucrurile se aranjează chiar mai bine decât îmi imaginam inițial. Răbdarea și toleranța ar trebui să caracterizeze fiecare relație, dar și iubirea și respectul reciproc”, a mai spus Adina Alberts referitor la discuțiile inevitabile pe care le mai are cu Viorel Cataramă, pe care l-a și lăudat.

La aniversarea căsniciei lor, la 10 ani de la nuntă, ei vor sărbători la Paris, în Franța. „Soțul meu este un împătimit al muzicii simfonice și de operă, un mare meloman. În altă ordine, este omul care m-a susținut în toate demersurile de până acum, chiar și atunci când poate nu agrea în totalitate deciziile luate.

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vom petrece această aniversare la Paris. Evident că vom fi toți trei, pentru că doar așa ne simțim compleți”, a mai zis Adina Alberts pentru unica.ro.

GSP.RO „Nu recomand nimănui să vină aici”. Marea speranță a atletismului german, îngrozită de ce-a găsit în vacanță

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Carmen Harra, previziune ÎNGROZITOARE pentru români în 2023. Ce se va întâmpla din 2025

Viva.ro 'Are bani doar de țigări și de băutură, de la mama lui' Ce spune abia acum Oana Roman despre averea lui Marius Elisei

Observatornews.ro Complex imobiliar uriaș construit în nordul Bucureștiului. Apartamentele vor costa 85.000 de euro

Știrileprotv.ro ”Everything Everywhere All At Once”, disponibil acum pe VOYO. Este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023

FANATIK.RO Incident șocant într-un club de fiţe! Ema Uta ar fi fost agresată de Alex Bodi

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2023. Berbecii ar fi bine să-și mobilizeze voința, pentru a depăși obstacolele interioare care complică relațiile cu familia

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă