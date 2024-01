„Briliantul” a mărturisit, în cadrul unui podcast, că partenera de viață l-a schimbat mult și a devenit mai înțelept.

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată durează etern pentru două persoane dacă se iubesc cu adevărat, atunci nu pot să și urăști, normal să devine obișnuința. Nici nu aș vrea tot timpul să trăiesc fluturașii aia, au sensul lor la 20 de ani, acum chiar așa?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Toți cei care înaintăm în vârstă, ar trebui să ne gândim la tot ce am simțit când eram mici? Nu, gata, a trecut. Dragostea între mine și soția mea e mult mai profundă și la nivel mental. Ajută (n.r. – relația bună cu soacra)”, a spus Adrian Mutu la podcastul moderat de Mihai Bobonete, potrivit Spynews.

„Poate că sunt omul care sunt, pentru ceea ce am făcut, iar eu sunt mândru de ceea ce sunt în momentul ăsta. Apropo de greșeli, sunt foarte bucuros de faptul cum am reușit să gestionez pe undeva, să mă reîntorc și să renasc și să am viața pe care o am acum, că nu a fost ușor”, a mai adăugat el.

Mesajul lui Adrian Mutu de ziua de naștere a Sandrei

Adrian Mutu și-a sărbătorit soția, pe Sanda, chiar pe 1 ianuarie, de Anul Nou. Fostul fotbalist devenit antrenor a avut un mesaj public pentru aceasta, dar și pentru toți fanii lui.

„La mulți ani, soția mea dragă! Viața e formată din amintiri, din clipele frumoase pe care le petrecem împreună, iar ziua de astăzi este perfectă pentru a ne bucura de noi, de oamenii dragi, de iubirea dintre noi și de frumusețile care ne apar în cale. În această zi minunată sper să te simți cea mai iubită și cea mai fericită femeie de pe pământ.

Te iubesc! La mulți ani, tuturor ! Vă doresc un an nou plin de sănătate, fericire și multe realizări ! Doamne ajută!”, a scris pe Instagram Adrian Mutu, care a și postat două fotografii. În prima dintre ele apare alături de soția Sandra, care e îmbrăcată într-o rochie argintie, mini, dar și alături de Tiago, băiețelul lor. În a doua poză antrenorul apare doar de Sandra, care are zâmbetul pe buze.

