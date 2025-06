Alexandru Ciucu și Alina Sorescu nu mai formează un cuplu de trei ani, însă designerul rămâne implicat activ în viața celor două fiice ale lor, Carolina și Raisa, în vârstă de 11 și 9 ani. Într-o declarație recentă, Ciucu a vorbit deschis despre perioada de după divorț, mărturisind că nu a fost deloc una ușoară, dar că, mai mult ca niciodată, prețuiește liniștea și echilibrul.

Designerul spune că prioritatea sa absolută o reprezintă cele două fiice și că își dorește să fie prezent în viața lor cât mai mult posibil. Astăzi, Carolina, fetița cea mare, are banchetul de final de clasa a IV-a, iar Alexandru se declară nerăbdător și emoționat să-i fie alături într-un moment atât de special.

Întrebat dacă ia în calcul o nouă căsătorie, Alexandru Ciucu a fost categoric: „Nu m-am gândit la lucrul ăsta (n.r. – să se căsătorească din nou), dar nu e pentru mine, acum cel puțin, nu este o prioritate. Știi că spunea cineva să nu spui niciodată «niciodată». Nu. Prioritatea este să creștem fetițele. Au 9 și 11 ani. Carolina are mâine banchet (…) Mâine are banchetul de clasa a IV-a, am înțeles că are două rochițe, că le-a ales împreună cu Alina, ca fetele, iar mie mi-a și spus că o să fie o surpriză și că nu știu nimic despre rochii și am așa emoții, e un moment emoționat”.

De altfel, designerul a mai fost căsătorit și înaintea relației cu Alina Sorescu, dar în prezent nu simte nevoia unui nou început în acest sens.

Alexandru Ciucu se consideră un tată bun

În contextul unor declarații făcute anterior de Alina Sorescu, care l-a acuzat că ar fi apelat la apariții „aranjate” în presă, Ciucu a subliniat că nu simte nevoia să demonstreze nimănui implicarea sa ca tată.

„Nu cred că am nevoie să chem pe cineva ca să… Și nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt un tată bun. Sunt un tată bun, dar nu trebuie să o demonstrez nimănui, pentru că nu participăm la un concurs”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Spynews.ro.