După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan a avut o relație timp de 1 an cu Tiberiu Argint, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final în urmă cu câteva luni. Înainte de a pleca la „America Express”, cântăreața a fost surprinsă alături de un bărbat misterios. Mulți au fost curioși să afle dacă în viața vedetei, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, există cineva.

Într-un vlog pe canalul său de YouTube, Andreea Bălan a anunțat că își dorește să păstreze discreția când vine vorba despre viața ei amoroasă. Artista nu mai vrea să vorbească despre bărbații din viața ei și le cere fanilor să înțeleagă această decizie pe care a luat-o. De asemenea, Andreea consideră că a greșit că și-a expus prea mult viața privată până acum.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am un iubit. Înțeleg această curiozitate a voastră, dar vreau să mă înțelegeți și să respectați că nu îmi mai doresc să se știe și să se vorbească despre această parte personală. Prefer ca pentru buna dezvoltare a unei astfel de relații de iubire, totul să fie foarte discret și eu să îmi trăiesc iubirea departe de ochii presei și ai curioșilor și departe de toate comentariile urâte. Consider că am făcut această greșeală, să expun viața mea personală.

Fie că mi-am dorit, fie că nu mi-am dorit, tot a fost expusă și foarte exagerată. Cu toții trecem prin despărțiri, iubiri neîmpărtășite la un anumit nivel, dar nu sunt singura care se desparte o dată, de două ori, de trei ori și nu sunt singura care e divorțată și care își crește copiii singură. Așa că pentru mine, toate aceste experiențe nu au fost negative, pur și simplu le-am luat ca pe niște experiențe de viață, care m-au învățat cum să fiu o femeie mai bună, mai calmă, mai inteligentă, mai așezată. Sunt foarte fericită cu parcursul vieții mele. Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. Toate m-au adus să fiu femeia de astăzi. Eu sunt foarte fericită cu ceea ce am devenit astăzi. În viața mea se întâmplă lucruri perfect normale așa cum se întâmplă în viețile tuturor”, a mărturisit artista pe YouTube.

Ce spune Andreea Bălan despre George Burcea

S-au despărțit cu mare scandal, iar artista și-a dorit custodia exclusivă a copiilor. George Burcea este prezent în viața fetițelor lui așa cum a stabilit împreună cu Andreea Bălan. Concurenta de la „America Express” și actorul nu au păstrat nicio relație după divorț și vorbesc doar strictul necesar despre Ella și Clara.

„În ultimii doi ani s-au scris foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Nu am stat să le dezmint și am vorbit foarte puțin despre viața personală, de tatăl copiilor mei și de divorț, pentru că am considerat că trebuie să existe respect față de Ella și de Clara și fetele mai târziu să nu găsească online tot felul de reportaje, articole și lucruri neadevărate. Din păcate, nu a fost la fel situația și din cealaltă parte și din acest motiv nu există absolut nicio relație cu tatăl fetelor. Pur și simplu vine și le ia weekendurile 1 și 3, conform sentinței și atât. Este prezent în viața lor, atât cât se poate și cât își dorește. În rest, eu și mama ne ocupăm de creșterea Elei și a Clarei, de tot ce înseamnă educație, de tot ce înseamnă viața lor.

N-am stat să dezmint toate articolele negative scrise de-a lungul anilor, deoarece asta ar fi însemnat ca aproape în fiecare zi să ies și să dezmint toate inepțiile. Cred că asta m-a făcut să fiu o doamnă. M-am gândit că cine mă cunoaște cu adevărat și cine mă apreciază nu crede toate tâmpeniile care se scriu. Atât timp cât eu sunt împăcată cu mine și știu unde și cât am greșit, nu trebuie să vin să mă justific în fața nimănui”, a mai spus Andreea Bălan.

