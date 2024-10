Spre surprinderea fanilor ei, Andreea Bălan a apărut ieri în platoul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Prezentatorul i-a făcut o introducere deosebită, mai ales că artista nu a mers singură, ci de fetițele ei, de Ella și Clara.

„Vreau să poftesc în platou o mai veche prietenă, o persoană pe care o cunoașteți și o apreciați pentru că este și foarte muncitoare și o știm de pe vremea când îl ruga pe Papa să o lase la mare. Ce mult a trecut de atunci, dar ea este neschimbată!

Andreea Bălan! Dar ea nu vine singură, vine cu Ella și Clara Maria!”, a spus Cătălin Măruță, care s-a bucurat să o aibă în emisiune pe Andreea Bălan. Ultima oară, ea a apărut la Pro TV în urmă cu 4 ani, când doar a cântat cu Andreea Antonescu, la reunirea trupe Andre.

„Wow! Pro TV! N-am mai fost de patru ani și atunci nu am vorbit! Când am avut derogare atunci! Acum vorbesc, e totul în regulă! S-a dat liber! Mă simt foarte bine să fiu aici, cu voi, și mă simt bine liberă. Sunt liberă! Acum nu mai sunt liberă pe partea personală!”, a spus cântăreața.

Cătălin Măruță: „Copii, eu sunt foarte supărat pe mama voastră”

În emisiune, Andreea Bălan le-a avut pe fetițele sale, alături de care a și lansat o nouă piesă. Are și un nou album cu ocazia concertului ei de la Sala Palatului, pe 16 octombrie. „Am venit împreună cu ele pentru că am lansat a doua melodie împreună, o interpretare „O lume minunată”, a cântărețului nostru preferat Mihai Constantinescu, care ne privește de sus.

Și albumul se numește O lume minunată și conține 20 de piese dintre care sunt 10 dintre piese refăcute și făcute special pentru Sala Palatului, la concertul de pe 16 octombrie, plus încă 10 melodii noi lansate în ultima perioadă”, a adăugat ea.

Cătălin Măruță a felicitat-o pentru concertul pe care îl va avea în curând, dar s-a arătat și supărat. Iată de ce: „Eu vreau să le spun ceva copiilor tăi. Copii, eu sunt foarte supărat pe mama voastră. Vreau să vă zic de ce. Pe mine nu m-a invitat la Sala Palatului, pe 16 octombrie. Uitați-vă la mine, eu dansez mai bine decât Petrișor, eu am și imagini pentru că mama voastră mi-a fost mie profesoară de dans”.

Andreea Bălan a început să râdă și l-a asigurat pe Cătălin Măruță că are bilete și pentru el. „Pentru tine mai am undeva într-o lojă două bilete”.

Andreea Bălan: „Victor e alături de noi, locuiește cu noi”

În direct la Pro TV, Andreea Bălan nu s-a ferit să vorbească nici despre povestea ei de iubire cu jucătorul de tenis Victor Cornea. „Mama s-a mutat și are grijă de casă. Ea ține casa, e de mare ajutor. Victor e alături de noi, locuiește cu noi, ne susține foarte mult. Are turnee pentru că e în TOP 100. Am învățat puțin tenis și eu. Victor îmi oferă foarte multă pace și liniște.

Merg cu el în turnee, cam o săptămână pe lună. Ultima oară am fost la Como. Se întâmplă să câștige turneele la care îl însoțesc. Băiețelul lui e educat foarte frumos de mama lui, Irina, suntem o familie mare, frumoasă. Da, fetele merg la tenis, la pian, la gimnastică”, a mai declarat cântăreața.

