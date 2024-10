Luni de zile Andreea Bălan a pregătit concertul „Povestea sufletului meu”, de la Sala Palatului din București. S-a bazat pe o echipă numeroasă care a sprijinit-o pe scenă, în fața unui public și mai numeros. Cel mai important susținător al ei a fost însă în public, a aplaudat-o la fiecare moment.

Iubitul ei, Victor Cornea, a făcut un sacrificiu și a renunțat la competițiile sportive din această perioadă pentru a fi alături de ea. Jucătorul de tenis a ajutat-o pe Andreea Bălan și e mândru că totul a ieșit așa cum ea și-a dorit.

Victor Cornea: „Mi-am luat chiar liber de la competițiile mele”

„M-am bucurat foarte mult să îi văd visul și am trăit și eu fiecare moment. Mi-am luat chiar liber de la competițiile mele și mă bucur foarte mult. Cu siguranță au fost zile intense, pline de emoție, dar cum știu cum să pregătesc meciurile i-am dat un pic din experiența mea să o liniștesc, să o echilibrez și totul a ieșit foarte bine”, a spus Victor Cornea, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

Totodată, Andreea Bălan a recunoscut că fără Victor Cornea alături de ea nu ar fi realizat concertul de la Sala Palatului de care e atât de mândră. „A fost alături de mine din toate punctele de vedere trup și suflet (…) Sunt atât de recunoscătoare, pentru că fără liniștea lui, fără susținerea lui nu aș fi făcut acest concert, pentru că mi-am dorit de mulți ani, dar nu am putut (…)

Când ești iubit și iubești și ai liniște și calmitate și au susține, poți să faci orice. Nu, nu am putut până acum pentru că nu am avut curajul și nu am avut susținere și iată că acum el mi-a oferit-o (…) Mergem și anul acesta (n.r. în vacanță în Laponia) cu cei trei copii”, a mai declarat Andreea Bălan, conform Spynews.

Andreea Bălan l-a invitat pe scenă pe Săndel Bălan, tatăl ei

Într-un moment plin de sensibilitate, Andreea Bălan l-a invitat pe scenă pe tatăl ei, Săndel Bălan, anunțând printre lacrimi că acesta este bărbatul pe care l-a iertat din tot sufletul. Relația dintre cei doi a fost de-a lungul timpului marcată de provocări, dar cântăreața a subliniat că iertarea și acceptarea sunt teme esențiale ale spectacolului său.

Săndel Bălan, vizibil emoționat, a fost mândru să fie alături de fiica sa la acest spectacol memorabil. Relația lor, deși plină de urcușuri și coborâșuri, a ajuns acum la un punct de acceptare și iertare, iar gestul Andreei i-a impresionat profund pe toți cei prezenți. „Dragii mei, urmează acum cel mai greu moment din acest show. Pentru că este momentul care mă vindecă pe mine în totalitate.

Un moment despre iertare, și nu orice iertare, că noi mai zicem: te-am iertat, dar trebuie să iertăm cu toată ființa și să iubim, și să dorim binele tuturor, pentru că doar prin iertare și iubire putem să fim împliniți cu adevărat. Indiferent de greșeli, de tot ceea ce se întâmplă, trebuie să iertăm și să iubim necondiționat pentru că toți suntem unul și unul suntem toți și toți venim din același loc, din Dumnezeu.

Așa că pentru mine este cel mai greu moment, este momentul meu vindecător. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru tatăl meu, Săndel Bălan!”, a spus Andreea Bălan, la spectacolul de la Sala Palatului.

