Cu aproape 6,5 milioane de fani pe TikTok și 3,7 milioane de fani pe Instagram, Andreea Bostănică este, la doar 20 de ani, una dintre cele mai apreciate vedete care a locuit vreodată în țara noastră, chiar dacă nu s-a născut în România.

Invitată recent la un eveniment monden, tânăra a vorbit despre viața ei privată, după ce și-a asumat relația cu miliardarul Abush, care are 42 de ani și este nepotul fostului președinte al Uzbekistanului.

Din câte a dat de înțeles, Andreea Bostănică se gândește la nuntă, chiar dacă a precizat că încă este tânără și mai are destul timp pentru a face acest pas.

„Am 20 de ani, cred că mai am timp. Când aveam 15-16 ani îi spuneam mereu mamei că nu înțeleg de ce fetele își fac nuntă, de ce se îmbracă în rochie de mireasă, că nu vedeam nimic special în asta. Dar acum, cu toate trendurile și TikTok-urile, parcă îmi imaginez și eu momentul. Chiar dacă lumea crede că sunt fițoasă sau nu știu cum mă percep, eu de fapt sunt o persoană foarte simplă. Îmi plac lucrurile simple, o rochie super simplă, nu mă gândesc la ceva extravagant”, a spus pentru Spynews vedeta născută în Republica Moldova.

Andreea Bostănică a dezvăluit că nu a mai mers de foarte mult timp la o nuntă, dar că în curând verișoara ei se căsătorește, astfel că abia așteaptă să vadă cum decurg lucrurile și cum va fi organizat evenimentul.

„Mi-e și rușine să zic… N-am mai fost la o nuntă de când eram mică. Vara asta verișoara mea are nuntă și abia aștept să merg, să văd cum o să organizeze totul. Nu am mai fost la nunți de când eram mică, dar nu știu… vedem”, a încheiat tânăra care are milioane de fani în mediul online.

Potrivit presei tabloide, Abush, iubitul din Uzbekistan al Andreei Bostănică ar avea o avere uriașă, de miliarde de dolari, și ar fi fost acuzat în urmă cu mai bine de 10 ani de evaziune fiscală, delapidare și luare de mită.

