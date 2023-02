„Planuri sunt, să zicem. Dar nu știu dacă se va finaliza cu o căsătorie. Dacă o să fie o căsătorie cred că nu anunțăm pe nimeni. O să fie așa, spontan.

Nu o să fie cu sărmăluțe. Nu sunt adepta. Dar, cine știe, poate, până la urmă, o să îmi placă. Eu merg la nunți, îmi place să mă distrez. Dar să am o rochie albă și să nu o murdăresc, cam greu”, a declarat Anisia pentru Ego.

„Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem. Eu cred că contează mai mult să te iubești decât un act.

Se zice că trebuie să fii în rând cu lumea, dar eu niciodată nu am fost în rând cu lumea și mi-a fost bine.

Niciodată nu am zis: „Trebuie să facem așa!”. Ideea este ca fiecare să facă cum vrea și cum îi este bine în viață. Dacă mie îmi place căsătoria și să fiu căsătorită, foarte bine.

Altui om dacă nu îi place, nu este nicio problemă. Altul poate că nu vrea să se căsătorească niciodată sau să aibă vreo relație serioasă. Trebuie să respectăm deciziile fiecăruia. V-am zis, deocamdată, nu mă văd cu o nuntă mare, dacă ar fi. Poate ceva spontan, să nu existe presiune”, a mai spus Anisia.

Pentru moment, Anisia nu se vede mamă, preferând să mai copilărească, vedeta considerând că nu se poate descurca încă în această postură.

„Eu încă sunt copil. Să am grijă de un copil, nu știu, mă puteți întreba peste un an, că nu se știe. Să am grijă, să îi zic: “Hai, mamă!”.

Eu am uitat choker-ul acasă, trebuia să îl am la eveniment. Nici nu mi-am pus bine ciorapii că i-am și rupt. Cum să fac? Dar uite, acum că am învins jungla, poate o să înving și lucrurile acestea. Nimic nu este imposibil. Mi-am demonstrat mie în junglă.”

