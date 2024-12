Libertatea: Spune-mi, te rog, cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Aurelian Temișan: Cu multă liniște. Cu oameni dragi în jur, care oameni dragi înseamnă familie, și prieteni foarte apropiați. Nu mulți, atât cât să creeze atmosfera și să mențină liniștea, atunci când sufletul are nevoie de liniște. Dacă vreau să dorm, dorm. Dacă vreau să mă joc, mă joc. Dacă vreau să beau un șpriț, beau un șpriț.

Aurelian Temișan: „Este unul din puținele Revelioane în 35 de ani de când cânt, pe care l-am sărit din punct de vedere artistic”

-Pentru anul acesta, ți-ai făcut planurile de Crăciun și Revelion?

-Da, de Crăciun mergem cu neamurile undeva la o cabană, ne-am rezervat-o mai demult. Iar de Revelion, de asemenea, este unul din puținele Revelioane în 35 de ani de când cânt, pe care l-am sărit din punct de vedere artistic. N-am vrut să-mi iau nimic, au venit multe oferte, le-am refuzat, pentru că vreau liniște. A fost un an foarte greu și cu multă emoție, și cu satisfacții profesionale și cu oameni care dispar dintr-odată din viața ta și care îți creează așa un gol. Și vreau să mă liniștesc, și eu, și Monica.

-Ai anumite tradiții de sărbători pe care le respecți?

-Nu, dacă e să ne referim la cadouri, le luăm pe timpul anului, pentru că atunci când intri undeva într-un magazin, nu se poate să nu găsești ceva care știi că i-ar plăcea cuiva. Și îl iei pentru că nu e perisabil și îl ții până la Crăciun, și îl dai atunci. În rest, nu avem tabieturi, ne mulăm pe situații și pe moment.

-Dar în noaptea de Revelion îți pui anumite rezoluții, niște planuri din astea pentru anul ce urmează?

-Rezoluția să fie 1920×1080, ca să fie HD sau Full HD (râde). În rest, să te prindă ora 0 cu niște bani în buzunar și cu persoana iubită alături.

Aurelian Temișan, la Antena 1 de Revelion 2025

-Acum, povestește-ne un pic despre duelul muzical pe care-l vom vedea la Revelion, cel versus Cătălin Crișan.

-Se poate spune contra, deși toată viața am fost pro Cătălin. Toată viața am fost pe aceeași parte a baricadei, pentru că suntem prieteni de 35 de ani, de când am debutat. Este primul artist care a venit la mine, înainte de festivalul Mamaia ’89, să mă întrebe cum mă cheamă și să-mi spună: „Ai o voce foarte plăcută, Aurelian. Mă bucur că ne cunoaștem. Poate într-o zi vom fi prieteni”. Și uite că s-a adeverit și suntem prieteni de 35 de ani.

-Spune-mi de ce ar trebui cei de acasă să se uite la acest moment și la întregul Revelion de la Antenă?

-Pentru că suntem doi artiști care ne-am respectat întotdeauna publicul. Pentru că suntem doi artiști care au iubit calitatea și care nu s-au lăsat până acum, în 2024. În încheiere, un mesaj pentru cei de acasă de Sărbători. Iubiți-vă, că e cel mai frumos sentiment.

Creați-vă emoții prin muzica pe care o ascultați. Nu ratați niciun moment să vă bucurați sufletele, pentru că și așa viața e destul de încărcată. Eliberați-vă de balast și stați aproape de persoanele iubite.

