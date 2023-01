S-au cunoscut și s-au îndrăgostit iremediabil la emisiunea „Ferma” difuzată pe Pro TV, iar de atunci formează un cuplu. Au trecut trei ani de când Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit, însă în tot acest timp s-au despărțit de mai multe ori. Au ajuns chiar și la divorț, însă s-au răzgândit și formează în continuare un cuplu.

Brigitte Pastramă recunoaște că acum e foarte credincioasă, că se roagă pentru căsnicia ei cu omul de afaceri. „Lucrurile s-au calmat de jumătate de an. Noi suntem în permanentă schimbare, cred că Dumnezeu este unicul care poate să ne schimbe la vârsta asta. Să sperăm că domnul Iisus să ne dea înțelepciunea să putem să înțelegem ce nevoi are fiecare dintre noi, astfel încât când unul este nervos, celălalt să fie calm și să nu fim amândoi în aceeași stare, că nu este bine.

Eu nu pot nimic, decât în Hristos, atât. Noi avem o fire, pe care trebuie să o răstignim. Dacă încă nu reușim, Dumnezeu să ne țină astfel încât unul să fie mai înțelept decât celălalt”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Lecțiile lui 2022 sunt, de fapt, previziunile pe 2023: Ne așteaptă un fel de ani 80, cu austeritate economică și pericolul unui stat polițienesc

Pentru anul 2023, ea nu își mai dorește nimic special pentru ea, se gândește doar la copiii pe care îi are, la băiatul și la fata ei. „Vreau copiii mei să fie pe o cale bună. Îmi doresc pentru copiii mei, pentru că eu am absolut totul.

Dar îmi doresc copiii, ei să înțeleagă, ceea ce este cel mai important, că acum este vremea în care alegi cu adevărat calea”, a adăugat vedeta.

Are casă de 400.000 de euro în Dubai

Vedeta a mers de multe ori în Dubai, a stat în diferite hoteluri, dar acum ceva vreme a luat decizia de a-și cumpăra acolo o locuință. A dat unor dezvoltatori un avans de 5.000 de euro pentru o locuință, dar nu s-au înțeles, așa că Brigitte Pastramă a apelat la ajutorul lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase, care e implicat în domeniul imobiliar din Dubai. El a ajutat-o, iar Brigitte Pastramă și-a cumpărat casă de 400.000 de euro în Dubai.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Recomandări „O durere insuportabilă”. Povestea Oksanei, tânăra ucraineană ucisă în atacul cu rachete de Anul Nou, la 130 de kilometri de România

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, a explicat vedeta pentru Click.

Aceasta nu e singura achiziție pe care a făcut-o, și-a luat și mașină electrică. „Era o achiziție pe care mi-o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar în Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri. Știi la cât am plecat de la lucru azi? Am muncit țoată noaptea și la 6 dimineața am plecat spre casă. Am dormit doar 3 ore”, a mai spus ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Ce i-a spus Mitică Popescu lui Valentin Teodosiu, cu puțin timp înainte să moară: 'Am...'

Observatornews.ro "I-a omorât pe ăştia, pe toţi". Imagini de coșmar după un accident teribil între un microbuz și un TIR la Ișalnița, în Dolj

Știrileprotv.ro „Pielea îmi putrezea și oasele îmi erau vizibile”. Mărturiile unei femei care a plutit în derivă pe ocean 5 săptămâni

FANATIK.RO Serialul de pe Netflix care a înnebunit lumea și face deja istorie. E pe primul loc în top și în România

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2023. Berbecii sunt cuprinși de o formă ciudată de entuziasm care are la bază o doză periculos de mare de lăcomie

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție