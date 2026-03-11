Mesajul emoționant transmis de Georgiana

„Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc.

Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă.

Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele.

Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară.

Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”, a scris Georgiana pe contul de Facebook al soțului ei.

Cine este Marian Godină

Unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate, Marian Godină spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. Originar din Brașov, noul concurent de la Survivor România 2026 nu este deloc străin de lumea televiziunii.

Marian Godină a apărut de mai multe ori pe scena „iUmor” de la Antena 1, acolo unde a prezentat momente de roast în anii 2023 și 2024, dar și-a făcut apariția și în emisiunea „La bine și la roast”, în ediția dedicată fotbalistului Răzvan Raț, difuzată de PRO TV în anul 2025.