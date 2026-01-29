Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate, Marian Godină spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție.

Originar din Brașov, noul concurent de la Survivor România 2026 nu este deloc străin de lumea televiziunii. Marian Godină a apărut de mai multe ori pe scena „iUmor” de la Antena 1, acolo unde a prezentat momente de roast în anii 2023 și 2024, dar și-a făcut apariția și în emisiunea „La bine și la roast”, în ediția dedicată fotbalistului Răzvan Raț, difuzată de PRO TV în anul 2025.

În mediul online, Marian Godină este urmărit de sute de mii de oameni pentru felul sincer și direct în care vorbește despre meseria sa, dreptate și viața publică, iar cărțile pe care le-a lansat i-au consolidat poziția de voce influentă în societatea românească.

Printre cărțile lansate de concurentul de la Antena 1 se regăsesc „Flash-uri din sens opus”, „În misiune cu Marian. Eu nu-s pitic, am ghiozdanul mare!”, „Pădurea”, „Pablo, the alpaca. Scrisoarea” și „Drum fără prioritate”.

În cărțile sale, Marian Godină adună povestiri inspirate din experiențele sale ca agent de poliție rutieră și combină umorul cu observațiile asupra personajelor întâlnite în trafic. Mai mult decât atât, autorul îi însoțește pe cei mici în aventuri educative despre regulile circulației și meseria de polițist, îmbinând textul cu ilustrații atractive pentru publicul tânăr.

