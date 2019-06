Alături de mesaj, Jojo a publicat și o imagine cu fetița ei, Zora, ținând să precizeze că nu a ales această fotografie întâmplător.

„De fiecare dată când sunt melancolică îmi iau copiii în brate. Ei râd și mă privesc cu ochii mari pentru că mă știu veselă și jucăuță. Nu a fost cea mai simpla perioada pentru că suntem în doliu, însă bunătatea Domnului se reflectă în fiecare zi în rasul cristalin al Zorei si in chicotitul lui Achim când îl gâdil și strigă ”mamiii, lasă-măăă.”Scriu aceste gânduri pentru că știu că printre voi sunt oameni care se uita la viața de pe instagram sau Facebook unde totul pare mereu roz. Nu este așa și trebuie să fim conștienți de asta. Viața însă e multicoloră și trebuie să o iubim cu toate nuanțele ei.

Am ales această fotografie pentru că îmi dă o stare puternica de liniste și speranță. Știu că printre voi am prieteni care poate trec în acest moment prin clipe mai putin faste. E soare afară și trebuie să avem soare și in suflet. Am vrut sa va reamintesc despre frumusetea vietii in cea mai simplă formă a ei. Și vreau să știti că și eu va sunt sufleteste alaturi. Cum ar spune un bun prieten al meu care mă încantă mereu cu chitara lui, Andrei Lazaroiu : ”N-ai nevoie de foarte multe ca sa fii fericit, e de-ajuns o mână de prieteni, și puțin infinit.”, a scris Jojo pe contul de socializare.

