„Elena joacă într-un spectacol, într-un musical, “Invizibilii”, care este pe 8 februarie la Sala Palatului. Este un musical total românesc. Muzica este compusă de colegul și bunul meu prieten, Cornel Ilie, de la Vunk, scenariul e după cartea autoarei Ioana Pârvulescu și este produs de Andrei Boncea.

Sunt foarte mândră de fiica mea și mă bucur că este Regina smochinelor în acest spectacol, are un costum fabulos și îl recomand atât copiilor dar și părinților pentru că este pentru toate vârstele. Spectacolul este despre a deprinde din nou pasiunea de a citi și cred că în ziua de astăzi acesta este cel mai important lucru, ca tinerii, copiii și chiar părinții să se reîntoarcă la cărți, la citit”, spune Loredana Groza, potrivit Click.

Elena și Loredana Groza au o relație strânsă, de prietenie, iar artista este însoțită permament de fiica ei, la diverse evenimente mondene.

„Am învățat enorm de multe de la mama mea și sunt mândră că fac parte din lumea ei!” , a mărturisit și Elena, fiica lui Lori cu producătorul de televiziune Andrei Boncea.

Recent, Loredana a mers la Londra, însoțită de fiica ei, Elena Boncea, și au participat amândouă la o super gală organizată pentru femeile de succes din Marea Britanie, The Grace and Power Gala, la invitația lui Cătălin Botezatu.

