Mihaela Rădulescu a emoționat din nou publicul cu o postare făcută pe rețelele de socializare, la câteva luni după dispariția tragică a fostului său partener, Felix Baumgartner. Vedeta a ales să marcheze apropierea aniversării a 13 ani de la saltul istoric Red Bull Stratos, moment care a intrat în istoria aviației mondiale, printr-o confesiune sinceră și profundă.
Într-un mesaj postat pe Insta Story, Mihaela a rememorat perioada intensă pe care a trăit-o alături de echipa Red Bull Stratos, când a fost martoră la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente științifice și umane din lume. „Odată cu trecerea în neființă a lui Felix Baumgartner și apropierea aniversării de 13 ani a saltului Red Bull Stratos, care va fi mâine (n.r. – 15 octombrie), mă gândesc la ce aventură incredibilă a fost să fac parte din acea echipă. S-au întâmplat multe în viața mea în acei trei ani”, a scris vedeta.
Mihaela Rădulescu a încheiat mesajul cu o reflecție emoționantă, care a stârnit reacții din partea fanilor:
„Atât de mulți oameni minunați și amintiri împărtășite”.
Postarea sa vine ca un omagiu discret adus bărbatului care a marcat o parte importantă din viața ei și care a rămas în memoria colectivă drept omul care a sărit din stratosferă, atingând viteza sunetului în cădere liberă.
