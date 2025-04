În vârstă de 50 de ani, Pavel Bartoș e unul dintre cei mai cunoscuți actori în România, săptămânal urcă pe scena Teatrului Odeon din București. Totodată, el e și prezentator la „Românii au talent”, dar și la „Vocea României”, ambele la Pro TV.

Se bucură de notorietate, care l-a adus acum într-un moment neașteptat. În spațiul online circulă videoclipul false cu el generate de inteligența artificială. Într-un mesaj pe Facebook, actorul le-a dezvăluit fanilor că nu el promovează jocuri de noroc.

„Bună ziua, dragilor, Vreau să vă anunț personal că în ultima perioadă au apărut pe internet videoclipuri false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care pare că eu promovez jocuri de noroc. Aceste videoclipuri sunt 100% false, nu am nicio legătură cu ele și NU susțin acest tip de conținut”, și-a început el scrisoarea pe Facebook.

Probleme online pentru Pavel Bartoș

Și a continuat: „Inteligența artificială are părți bune, dar și rele. Este regretabil că tehnologia poate fi folosită în astfel de scopuri, iar imaginea mea este folosită fără acordul meu. Vă rog să nu dați curs acestor materiale și să raportați dacă le vedeți în online. Mulțumesc celor care mi-au semnalat aceste clipuri – înseamnă mult!

Vreau să subliniez că toate colaborările și parteneriatele mele sunt comunicate exclusiv prin canalele mele oficiale de social media. Dacă nu vezi anunțul direct aici, pe pagina mea, înseamnă că nu este real. Vă încurajez să fiți vigilenți și să verificați întotdeauna sursa înainte de a crede sau distribui un conținut legat de mine. Rămân fidel valorilor pe care le împărtășesc cu voi, în comunitatea noastră. Vă mulțumesc pentru încredere și sprijin! Pavel Bartoș”.

Fanii au și reacționat. „Felicitari! Pentru alegere. E important sa vedem ca banii nu pot cumpăra pe oricine!”, a scris un urmăritor. „Aș fi fost dezamăgită, dacă nu dezmințeai! Mă bucur că ești, așa cum credeam, un OM!”, a comentat altcineva pe Facebook.

„Succes în continuare, valoarea ta știm și simțim noi. Ești un om bun și drăguț, simpatic”, a comentat alt fan în mediul online.

Cum a ajuns Pavel Bartoș să prezinte Vocea României și Românii au talent

În cadrul unui interviu, Pavel Bartoș a spus cum a primit propunerea de a prezenta Vocea României și Românii au talent, două dintre cele mai longevive emisiuni de la Pro TV. „A fost după multe castinguri. Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat.

La un moment dat, au considerat că pot fi, însă într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică «tu vei fi unul dintre prezentatori», am fost extrem de fericit. Dar nicio clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că Românii au Talent o să fie un astfel de fenomen”, a declarat Pavel Bartoș pentru Cancan.

