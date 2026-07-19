Anunțul făcut de Simona Gherghe după finala Mireasă, sezonul 13. „Ne așteaptă o lună de soare, mare, timp împreună”

Prezentatoarea așteaptă să plece alături de familia ei, iar copiii ei, Ana și Vlad, s-au întors de curând din tabără și vor să meargă în următoarea.

Simona Gherghe se pregătește de vacanță alături de familia ei. Destinația aleasă este Grecia, locul care o impresionează de fiecare dată. Cei doi copii ai Simonei Gherghe și ai soțului ei, Răzvan, Ana și Vlad, au fost plecați în tabără.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„V-am zis că sunt în vacanță? Nu, n-am apucat… E trecut de zece noaptea, n-am postat până acum, pentru că m-am bucurat de Ana și Vlad. S-au întors, azi, din tabără, sănătoși și voioși și, ce credeți, cu gândul la următoarea!

E minunat cu ei, dar e atât de important și un context din acesta, în care să se descurce singuri, să simtă greul, dar și dorul! Toate fac parte din creștere. O știu din copilăria mea, că tare-mi plăceau taberele. Bine că se moștenește! Ne așteaptă o lună de soare, mare, timp împreună, joacă, somn, papa bun, zăcut pe plajă, bălăceală”, a scris Simona Gherghe, pe Instagram.

Ema și Alan de la Mireasa au câștigat sezonul 13, iar momentul jurămintelor a fost unul emoționant. Cei doi și-au promis iubire veșnică sub privirile părinților, iar tânăra i-a dedicat o melodie de dragoste, cântată de Feli, soțului ei.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE