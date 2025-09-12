13 cu… noroc – asta promite noul sezon Vocea României! Antrenorii sunt pregătiți ca astăzi, de la 20.30, să apese butoanele și să întoarcă scaunele pentru unele dintre cele mai spectaculoase voci! Prestațiile concurenților îi vor cuceri pe cei de acasă, așa cum au făcut-o și cu antrenorii: „Eu pentru genul ăsta de momente am venit la Vocea României”, va recunoaște Smiley, în această seară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ce spune Pavel Bartoș despre noul sezon Vocea României

Pavel Bartoș va fi alături de concurenți și îi va susține pe toți să își îndeplinească visul: marele trofeu Vocea României și premiul de 100.000 de euro: „E vineri, sezonul este 13 și, așa cum ați aflat, va fi… cu noroc! Începe Vocea României! Antrenorii au făcut o promisiune, iar noi vom fi martorii unor lupte nobile, pline de pasiune și intuiție. Focul dorinței de victorie mocnește și nu mai poate fi stins. Eu sunt un observator echidistant și spun clar: Fie ca cea mai bună voce să câștige! Avem și în acest sezon cu noroc temutul SuperBlock – fiecare poate folosi acest buton o singură dată. A doua armă secretă este butonul Mute”.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Ce spune Tudor Chirilă despre noul sezon Vocea României

Concurenții din acest sezon sunt mai pregătiți ca niciodată să întoarcă toate scaunele, iar luptele antrenorilor vor fi mult mai grele. „Vocea României este o oglindă a lumii în care trăim – în care sunt clipe incredibil de frumoase și foarte multe clipe în spatele cortinei care nu se văd și care sunt foarte grele. Există toate sentimentele care compun ceea ce se numește natura noastră umană – cu bune și cu rele”, va spune Tudor Chirilă.

Nu ratați astăzi, de la 20.30, începutul unui sezon spectaculos Vocea României! Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE