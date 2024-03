Anul trecut, după 3 ani de relație, Viviana Sposub și George Burcea au decis să se despartă. Separarea lor a durat câteva luni, iar actorul a reușit să o recucerească pe femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Bălan. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și-a petrecut sărbătorile de iarnă în Statele Unite ale Americii alături de iubitul ei și tot atunci a anunțat că s-au împăcat.

S-au întors în România, iar acum Viviana Sposub și-a reluat activitatea. Merge la evenimentele mondene și continuă cu campaniile de publicitate pe care le are în mediul online. Într-un interviu pentru viva.ro, vedeta a mărturisit că își dorește mult să fie mamă, însă nu se vede mamă în viitorul apropiat. Viviana Sposub iubește foarte mult copiii, iar cu fetițele lui George Burcea s-a comportat întotdeauna exemplar.

„Îmi doresc foarte mult să fiu mamă. Nu știu dacă mă văd mamă în viitorul apropiat, dar cu siguranță voi fi mamă. Am simțit asta întotdeauna, îmi plac foarte mult copiii. M-aș bucura foarte mult să ajung și la acest capitol al vieții mele.”

„În America, pentru mine, totul e extrem de impresionant. Mă simt ca acasă deja acolo”

Viviana Sposub a povestit cu mult entuziasm despre vacanța pe care a petrecut-o în Statele Unite ale Americii. Iubita lui George Burcea a precizat că, din păcate, nu poate munci acolo pentru că are nevoie de o viză specială. Cu toate acestea, ea s-a bucurat să petreacă mai mult timp în America, unde a văzut toate locurile pe care și le dorea.

„În America, pentru mine, totul e extrem de impresionant. Mă simt ca acasă deja acolo. Am copilărit uitându-mă la producții care au fost filmate ori la New York, ori la L.A. Acum am ocazia să văd toate locurile pe care le vedeam atunci când eram copil și pe care visam să le vizitez într-o zi.

M-am bucurat să trăiesc sărbătorile într-o locație caldă. A fost pentru prima oară când am plecat din Europa. Și m-am bucurat și de prezența lui George. Am petrecut sărbătorile împreună și a fost foarte frumos”, a spus Viviana Sposub.

Și a continuat: „Deocamdată, America este pentru mine o destinație de călătorie. Poate că pe viitor lucrurile vor sta altfel. Ai nevoie de o anumită viză pentru a putea profesa acolo. Acum merg și mă bucur de împrejurimi și de oamenii pe care mi i-am făcut deja prieteni acolo”.

„Deocamdată am destule lucruri care mă țin în țară, prietenii, familia”

Viviana Sposub e cu gândul la țara tuturor posibilităților și nu exclude o revenire pe pământ american în viitorul apropiat. „Îmi doresc să revin acolo cât de curând. Îmi place foarte mult”, adaugă ea.

Mai mult, iubita lui George Burcea s-ar vedea trăind în Statele Unite ale Americii. „Mi-aș dori foarte mult să trăiesc acolo dacă ar fi mai simplu de obținut o viză. Deocamdată am destule lucruri care mă țin în țară, prietenii, familia. Poate doar pe viitor să fac un pas care să fie definitiv”, spune Viviana Sposub.

