Patronii clubului din Caracal care foloseau minore în show-urile erotice, condamnaţi cu suspendare sau achitaţi

Cazul clubului de noapte din Caracal a ieşit la iveală în august 2019, imediat după descoperirea crimelor comise de Gheorghe Dincă şi după ce presa a dezvăluit reţelele de trafic de minore din Caracal.

Potrivit DIICOT, patronul de la „Dreams Night”, Gicu Tufiş, şi sora lui, Corina Tufiş, care era şi administratorul clubului, împreună cu Alina Tufiş, soţia lui Gicu, şi cu barmanul Alexandru Rădulescu formau un grup infracțional organizat care recruta minore „în vederea participării la spectacole pornografice sau în scopul obligării la practicarea prostituției”.

Clubul, sub ochii poliţiei din Caracal

Poliţiştii din Caracal, aceiaşi care, după ce Alexandra Măceşanu a sunat la 112, au bâjbâit pe străzi în căutarea casei lui Dincă, ştiau de acest club. El funcţiona, de un an, la 200 de metri de sediul Poliţiei, în subsolul unei clădiri a primăriei din centrul oraşului.

În plus, în iunie 2019 un bărbat a reclamat la Poliția Caracal că a fost înşelat de două fete din club, cărora le plătise în avans 1.300 de lei, pentru a întreţine relaţii sexuale, iar ele nu i-au mai răspuns la telefon.

Cele două au fost aduse, în aceeaşi noapte, la poliţie. Una dintre fete avea doar 17 ani. La scurt timp, la poliţie au venit şi Corina Tufiş, împreună cu Alina Tufiş, cumnata ei, şi cu un avocat. „Mi-au zis că-mi vor da înapoi banii și să nu depun plângere, că una dintre fete e minoră și le fac probleme”, a declarat, în ancheta DIICOT, bărbatul înşelat.

El a acceptat înțelegerea şi a luat banii. Iar singura sancţiune aplicată de poliţişti a fost amendarea celor două fete, pentru practicarea prostituției.

Investigatori sub acoperire la show-uri erotice

„Dreams Night” a intrat în colimatorul celor de la combaterea criminalităţii organizate abia o lună mai târziu, atunci când o fată de 17 ani a mers la DIICOT Piteşti şi a reclamat că a fost traficată şi obligată să se prostitueze în clubul din Caracal. Ea a declarat că acolo sunt „mai multe fete care întrețin raporturi sexuale contra cost”, iar „doamna Corina le dă în fiecare dimineață jumătate din banii obținuți din prostituție”.

DIICOT Piteşti a deschis un dosar penal şi, pentru a verifica cele sesizate de fată, în club au fost trimişi patru investigatori sub acoperire, care au mers la show-urile erotice timp de patru nopți, iar apoi au consemnat totul în procese-verbale ce au devenit probe la dosar.

Clubul avea pereții roșii, parchet laminat pe jos şi o bară de dans în mijlocul încăperii. De jur-împrejur erau mese şi canapele pentru clienţi, dar şi câteva separeuri prevăzute cu draperii.

Imagine din interiorul clubului

Pe 20 septembrie 2019, în prima noapte de cercetări, la masa „echipei operative” a venit o adolescentă „care s-a recomandat ca fiind Geo, îmbrăcată doar în lenjerie intimă, și a prestat un dans erotic, în timpul căruia și-a dat jos lenjeria intimă”, notează poliţiştii.

În noaptea următoare, la masa investigatorilor au venit două fete. Una era minoră. Când au întrebat-o ce vârstă are, fata a minţit şi „a afirmat, ezitant, că are 18 ani. Ea nu a dansat complet dezbrăcată, dar a simulat contactele sexuale atât cu investigatorii sub acoperire, cât și cu alți clienți, de mai multe ori, fără lenjeria intimă”, se precizează în procesul-verbal.

Poliţiştii au aflat de la fetele din club că „dansul privat, la separeu, ce presupune simularea contactului sexual, ele fiind dezbrăcate complet, costă 200 de lei”.

La începutul lunii februarie 2020, investigatorii sub acoperire s-au întors în „Dreams Night”, tot două nopţi la rând. Apoi au notat cum una dintre fetele minore dansa în brațele unui client, „lasciv și dezbrăcată complet, după ce acesta i-a înmânat o sumă de bani”.

DIICOT a renunţat la acuzaţia de trafic de minori

Câteva zile mai târziu, pe 5 februarie 2020, DIICOT anunţa că, în acest dosar, se fac percheziţii „la locuințele a cinci suspecți cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, trafic de minori şi pornografie infantilă”.

Descinderea DIICOT, în 2020.

Traficul de minori, adică „recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani”, potrivit Codului Penal.

În comunicatul de presă, DIICOT preciza că minorele, care erau recrutate „în scopul obligării la practicarea prostituției”, „îi conduceau pe clienţi în diferite separeuri unde contra sumei de 200 lei întrețineau raporturi sexuale”, iar „liderii grupului infracțional încasau banii”.

Au fost identificate cinci minore exploatate în „Dreams Night”. Toate proveneau din familii sărace şi începuseră să lucreze în club de la 16 sau 17 ani. Potrivit declaraţiilor aflate la dosar, ele au fost racolate, pe Facebook, de Corina Tufiş. Ea le asigura transportul până la Caracal, apoi le caza, contra cost, la hotelul Gia, aflat lângă club, unde „o cameră costa 100 de lei, iar prețul se împărțea la câte fete dormeau în acea cameră”, spune una dintre victime.

Fetele lucrau în club ca ziliere şi erau plătite cu 100 de lei/noapte „plus 50 de lei dacă ne dezbrăcam complet, 30% din consumația făcută cu clienții, 50% din bacșiș şi din dansul privat”. Restul banilor rămânea la familia Tufiş. Bani negri, căci „pentru sumele de bani cheltuite de investigatorii sub acoperire în club nu s-au emis bonuri sau alte documente fiscale justificative”, nota „echipa operativă”.

DIICOT susţine că nu se ştie cât a câştigat familia Tufiş din exploatarea fetelor, căci sumele de bani „nu pot fi cuantificate, având în vedere fluctuația clientelei”, explică procurorii.

În februarie 2020, procurorii au renunţat la acuzaţiile de trafic de minori în dosarul clubului din Caracal. Tot atunci, DIICOT îl trimitea în judecată pe Gheorghe Dincă pentru trafic de minori, explicând că violarea fetelor a fost o „exploatare sexuală în interes propriu”.

„M-am simțit de multe ori nasol cu ceea ce făceam”

Potrivit convorbirilor interceptate în dosar, la clubul de noapte din Caracal veneau şi „clienți care doreau o poziționare mai discretă”, iar pentru ei, înainte de program, se făceau pregătiri în separeuri.

„Noi, fetele, stăteam în club până la ultimul client, de obicei până la 8.00 dimineața, dar s-a întâmplat să stăm și până la 10.00. Dormeam până la 15.00 – 16.00 după-amiaza, și apoi ieșeam să cumpărăm mâncare sau haine”, a declarat Maria*, la DIICOT.

Avea 17 ani şi abandonase școala din clasa a IX-a. „M-am simțit de multe ori nasol cu ceea ce făceam, îmi displăcea că stăteam dezbrăcată în fața clienților, pentru că aceștia mă puneau de multe ori în situații jenante. Eram obosită și uneori îmi era rău, mai ales dacă beam mai mult alcool”, mărturisea Maria.

Ea spune că şefa, Corina Tufiş, stătea cu ochii pe fetele care dansau toată noaptea, iar atunci când „mergeam în vestiar sau în bar, ca să bem apă sau ca să ne odihnim, imediat ne spunea să ne întoarcem la clienți, să nu stea singuri”.

„Regula localului era să cumpărăm băuturi alcoolice dansatoarelor, ca să petrecem timp în compania lor. Un pahar de 50 ml de whisky costa 90 de lei”, a declarat unul dintre clienţii clubului, în anchetă.

Pentru fiecare pahar de băutură cumpărat de client, fetele primeau bani, iar „la bar”, spun ele, „exista tot timpul un carnețel în care Corina și barmanul (Mihai Rădulescu – n.r.) contabilizau consumația fiecărei fetei, privat-urile și bacșișurile”.

Din cauza alcoolului consumat, unora dintre minore li se făcea rău. „Mergeam la baie, vomitam, beam apă cu lămâie, și apoi Corina îmi spunea să mă întorc la dansuri. Gicu ne făcea apă cu lămâie”, spune Maria.

Acuzaţia de viol şi confiscarea buletinului

Gicu Tufiş, fratele Corinei, se ocupa de club atunci când aceasta lipsea. Uneori, spun fetele, el „venea și stârnea clienții, adică ne băga bani în lenjeria intimă, ca să-i provoace şi pe ei să ne dea”.

Ioana*, o fată de 17 ani, le-a declarat anchetatorilor că, la scurt timp după ce a ajuns în club, a vrut să plece acasă. Era dintr-un sat din Argeş, iar Gicu Tufiş s-a oferit să o ducă acolo cu maşina. Pe drum, el a oprit la un hotel, unde a obligat-o să întrețină raporturi sexuale cu el. „Am făcut-o pentru că îmi era frică de el”, spune fata. Bărbatul nu a fost pus sub acuzare pentru viol.

Ioana s-a întors în clubul din Caracal. La DIICOT, ea a recunoscut că au existat „clienți care doreau să întrețină raporturi sexuale cu mine, contra 200 – 300 de lei, și am acceptat. Corina știa, iar o parte din banii proveniți din prostituție se întorceau la ea, fiindcă îmi cerea să o ajut”.

Când unul dintre clienţi i-a propus să meargă împreună în Germania, „Corina mi-a spus că el mă va scoate la produs acolo, că plec dintr-o parte în altă parte, şi mi-a luat buletinul”, spune Ioana. L-a primit înapoi după două luni, când Corina Tufiş a aflat că sora Ioanei vine la Caracal, ca să o ia din club.

După patru ani de proces, achitări şi condamnări cu suspendare

În aprilie 2020, Corina Tufiş, fratele şi cumnata ei, dar şi barmanul clubului, Mihai Rădulescu, au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat și pornografie infantilă, în modalitatea îndemnării şi recrutării unui minor, în scopul participării la un spectacol pornografic. Ambele infracţiuni sunt pedepsite cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Dosarul a stat la Tribunalul Olt patru ani. Luna trecută, instanţa a decis achitarea celor patru inculpaţi pentru infracţiunea de constituire de grup infracțional organizat, pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Pentru cealaltă acuzaţie, de pornografie infantilă, Tribunalul a decis:

● achitarea Alinei Tufiş, pentru că „nu există probe că persoana a săvârşit infracţiunea”;

● achitarea lui Mihail Rădulescu, pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”;

● condamnarea Corinei Tufiş la 3 ani cu suspendare; ea ar trebui să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Primăria Caracal/Spitalul Municipal Caracal;

● condamnarea lui Gicu Tufiş la 2 ani şi 11 luni cu suspendare; el ar trebui să presteze tot 120 de zile de muncă în folosul comunităţii, și tot la Primăria Caracal/Spitalul Municipal Caracal;

Împotriva acestei decizii au declarat apel procurorii şi toată familia Tufiş. Verdictul final ar trebui să fie dat de Curtea de Apel Craiova, unde nu s-a fixat nici măcar primul termen al procesului.

Asta în condiţiile în care, potrivit juriştilor consultaţi de Libertatea, în februarie 2025, adică peste zece luni, faptele se vor prescrie, iar inculpaţii vor scăpa de orice răspundere penală, ca urmare a deciziilor CCR privind eliminarea prescripției speciale.

* Nu este numele real al victimelor, cărora le protejăm identitatea.

