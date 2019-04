Invitată la „Stăpânii vedetelor” – emisiune difuzată la Antena Stars -, Anca Sigartău vorbeşte despre Kiki şi Misha, două pisicuţe pe care le iubeşte foarte mult. „Acum vreo 6 ani ni s-a spus ca o sa mai traiasca 6 luni. Pentru ca are trei sferturi dintr-un rinichi, atat, celalalt nu functioneaza. Are probleme cardiace. Il iubesc si am grija de el, ii dau mancare care sa aiba grija de rinichii lui. Initial, a fost diagnosticat cu un blocaj renal, dar de fapt, in momentul in care i s-a facut ecografia, s-a vazut ca e o chestie genetica si rinichii lui se tot descompun asa…”, mărturiseşte artista.

„Animalele de companie sunt cele care se sacrifica pentru noi si, de multe ori, preiau din problemele noastre de sanatate sau ne atentioneaza. De unde stiu ca nu au fost problemele mele de sanatate pe care el le-a preluat? Este de datoria noastra sa avem grija de ei si, cu siguranta, mie imi fac bine. Eu cred ca oamenii care nu iubesc animalele isi fac mari pacate. Pentru ca, daca suntem atenti, pana si in Biblie este pomenita chestia asta, sa ai grija de animale. Avem o singura problema, cand imbatranesc, cand te desparti de ei, cand pleaca (eu am mai avut doi caini si motanii au trait cu ei) mi-a fost foarte greu sa ma despart de ei”, continuă fosta concurentă de la Asia Express, potrivit Spynews.

