Fotografiile o surprind pe actriță în timpul unei zile la plajă, într-un cadru natural, fără filtre sau editări vizibile. Într-una dintre imagini, Ioana Ginghină apare purtând un costum de baie din două piese, de culoare albastră, cu detalii roz în zona decolteului, și este surprinsă mergând pe malul mării, cu un zâmbet relaxat.

Mesajul Ioanei Ginghină în costum de baie

Mesajul care însoțește postarea abordează tema standardelor de frumusețe promovate în mediul online și susține o atitudine pozitivă față de corpul natural, fără intervenții estetice sau modificări artificiale. Actrița notează: „Ce femeie din România mai poate spune că are unghiile, genele și nici nu mai știu ce, pentru că mai era ceva, ale ei?

Am văzut de curând genul ăsta de postare. Răspunsul simplu: eu și mai cunosc multe femei ca mine. Nu ne-am plastifiat toate, la unele chiar ne place așa, pe natural. 😁 Nu oi fi ca JLo, dar mă țin bine și sunt tare mândră de fiecare vergetură și fiecare colăcel. A, și să vă mai zic încă ceva… mai neortodox așa… am plin inboxul de mesaje 🙊🙊🙊

Deci se poartă naturalul, fetelor. Râdeți, dansați, glumiți, iubiți în toate felurile, că asta atrage! Într-o zi, când lumea nu va mai fi preocupată de divorțurile mele, o să vă povestesc cum o fată mică, de 1,65, plină de viață, oprea discoteca în loc să se uite la ea cum dansează. Nu era nici cea mai frumoasă, nici cea mai bine îmbrăcată, dar era plină de viață! 😉”

Postarea a fost primită pozitiv de mulți dintre urmăritorii actriței, fiind apreciată pentru mesajul de încurajare a acceptării de sine. În comentarii, numeroși utilizatori au felicitat-o pentru atitudinea asumată și pentru promovarea unei imagini echilibrate asupra corpului feminin. A strâns peste 11.000 de like-uri, peste 300 de comentarii și peste 30 de distribuiri.

Ioana Ginghină, cunoscută publicului din diverse proiecte de televiziune și teatru, rămâne activă în spațiul public și pe rețelele sociale, unde abordează frecvent subiecte legate de stil de viață, sănătate, dar și mesaje motivaționale adresate comunității sale.

Ioana Ginghină a pozat în Playboy

Ioana Ginghină a fost una dintre primele celebrități din România care au acceptat, în urmă cu două decenii, provocarea unui pictorial nud în celebra revistă Playboy. Actrița, cunoscută publicului mai ales din telenovela „Numai iubirea”, a primit o sumă considerabilă pentru apariția sa îndrăzneață și spune că nu a avut rețineri în luarea deciziei.

Deși gestul său a stârnit numeroase reacții, Ioana afirmă astăzi că educația primită în familie a jucat un rol esențial în raportarea sănătoasă la propriul corp. Crescută într-un mediu în care nuditatea nu era asociată cu rușinea, ci cu naturalețea, actrița povestește că a petrecut multe vacanțe pe plaje pentru nudiști în copilărie.

Înainte de ședința foto, ea a avut o discuție sinceră cu părinții, inclusiv cu tatăl ei, care a susținut-o și i-a respectat alegerea.

„Nu, dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști. Da, dar să știți că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri. Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme”, a declarat Ioana Ginghină pentru CanCan.

Banii câștigați din pictorialul pentru Playboy nu au fost cheltuiți impulsiv, ci investiți cu grijă. „Mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte”, a mai adăuga Ioana Ginghină.

