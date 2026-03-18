„Nu vreau să vând apartamentul, chiar am discutat cu cineva. Dacă cumva mai scad prețurile și am vreo șansă, la un preț mai bun, să mai iau ceva, să mai iau încă un apartament. Nu am nicio treabă! Toată lumea este speriată și chiar m-aș fi bucurat să își vândă cineva apartamentul la un preț mai mic. Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte, să mă contacteze. Toată lumea e șocată! Se poate întâmpla oriunde, dar eu sunt o fire mai curajoasă. Eu am apartamentul aproape de Burj Khalifa, e chiar acolo, e în centru”, afirma artistul la începutul lunii martie.

Apartamentul despre care vorbea Armin Nicoară că îl deține deja în Dubai a fost cumpărat în urmă cu mai mulți ani, iar în luna mai 2024 Claudia Puican a prezentat locuința în mediul online, afirmând că locația poate fi închiriată de oricine dorește.

„Dragilor, bine ați venit la noi acasă. Avem sufrageria, dormitorul și baia… Și vreau să vă arăt și balconul, care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă… Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți”, spunea Claudia Puican pe YouTube în urmă cu aproximativ doi ani.

Despre apartamentul pe care îl deține de mai mulți ani în Dubai alături de Claudia Puican a vorbit și Armin Nicoară la scurt timp după ce locuința a fost cumpărată.

„Când am ajuns acolo, îmi venea să plâng de bucurie când am văzut zona. Adică să fii aproape de Burj Khalifa, la 7 minute de centru, e ceva. Și vremea e superbă, doar cald mereu. Nu vreau să sune ca o laudă, că poate, alții din păcate, nu au ce pune pe masă… Am simțit să fac achiziția asta pentru că și eu muncesc, nu dorm nopțile. Din afară pare altfel”, afirma în trecut Armin Nicoară.

