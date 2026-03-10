După ce a renunțat la actorie, Maria Dinulescu s-a mutat în Emiratele Arabe Unite și a devenit agent imobiliar, iar de acolo afirmă că, deși spre Dubai și Abu Dhabi au fost trimise drone și rachete dinspre Iran, acum este o perioadă bună pentru investiții în zonă.

Războiul din Orientul Mijlociu nu l-a speriat nici pe Armin Nicoară, artist care în această perioadă ar fi trebuit să plece în Dubai. Însă, din cauza conflictelor armate, zborul său a fost anulat, astfel că a rămas în România.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru SpyNews, artistul a precizat că se gândește serios să își cumpere încă un apartament în Dubai, dacă prețul acestora este în scădere din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Noi ne-am luat vacanță vreo 50 de persoane, adică cu toată formația, cu familia, cu toate cele. Trebuia să plecăm pe 10 martie, însă am anulat totul, deoarece am primit email pe telefon că ni s-a anulat zborul și cazării. Eu am apartament acolo, aveam unde să stau, dar restul nu au mai fost primiți de hotel. Sejurul era plătit integral, acum tot așteaptă să vadă dacă li se dau banii înapoi sau să reprogramăm. Eu am vrut să plec acum, dar Claudia este puțin speriată cu cel mic. I-am spus: «Măi, Claudia, eu plec în Dubai dacă nu vii. Eu nu am nicio treabă, nu îmi este frică, nu m-a speriat nimic».

Nu vreau să vând apartamentul, chiar am discutat cu cineva. Dacă cumva mai scad prețurile și am vreo șansă, la un preț mai bun, să mai iau ceva, să mai iau încă un apartament. Nu am nicio treabă! Toată lumea este speriată și chiar m-aș fi bucurat să își vândă cineva apartamentul la un preț mai mic. Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte, să mă contacteze. Toată lumea e șocată! Se poate întâmpla oriunde, dar eu sunt o fire mai curajoasă. Eu am apartamentul aproape de Burj Khalifa, e chiar acolo, e în centru. Știu că mai are Georgiana Lobonț… Mai mulți au apartamente în Dubai, dar ei au mai departe, eu am chiar acolo, în buricul târgului.

Dar nu era o problemă chiar dacă eram acolo. Aveam și parcare subterană, este pe cinci nivele în jos, mă băgam acolo, nu mă găsea nimeni, eram asigurat. Am ales să mergem să și filmăm ceva clipuri, de aceea eram 50 de persoane. Trebuia să fie Puiu Codreanu, Roxana Chiriță, Claudia Puican, mulți artiști… Am ales fiecare câteva melodii pentru care să filmăm clipuri. Era și echipa de foto-video.

Eu am avut noroc, m-a chemat cineva în Dubai, fix atunci când a început nebunia. Aceștia au prins ultimul avion de întoarcere în România. Eu, când am făcut planul, le-am spus că mai stau o zi după ei, dacă merg. Pierdeam și evenimentele pe care le aveam. Au intervenit câteva chestiuni și nu am mai putut pleca. Universul a lucrat pentru mine, știți că eu lucrez cu legea atracției”, a spus Armin Nicoară pentru sursa citată.

