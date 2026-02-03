Acum la Antena 1, show-ul Survivor România a fost difuzat în trecut de Kanal D și PRO TV, iar printre cei care s-au numărat pe lista participanților se regăsesc nume precum Jador, Cătălin Moroșanu, Roxana Ciuhulescu, Andreea Tonciu, Vica Blochina, CRBL, Gabi Tamaș, Alexandra Stan sau Cristian Boureanu.

Show-ul Survivor România 2026 se vede la Antena 1

Din câte se pare, există și vedete care ori nu au fost căutate pentru a participa în celebra emisiune de supraviețuire ori au refuzat în trecut, dar acum se gândesc serios să ia startul în competiție.

Printre cei care s-au autopropus la Survivor România se regăsește și Armin Nicoară, celebrul artist care a sute de mii de urmăritori în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Click, cântărețul a precizat că și-ar dori să-și negocieze contractul cu Survivor România, însă totul ar trebui să aibă loc cu un an înainte ca show-ul să înceapă, pentru ca Armin Nicoară să nu aibă evenimente în perioada filmărilor.

Este bine știut că, dacă reziști în emisiunea de supraviețuire, poți să petreci până la șase luni în Republica Dominicană, departe de România și de cei dragi.

Armin Nicoară ar vrea să participe în emisiunea de supraviețuire

„Dorința mea rămâne să pot să merg la Survivor. Dar ca să pot merge, trebuie să discut cu cei care organizează cu un an înainte, să fiu sigur că semnez contractul și că pot pleca, să-mi pot pune evenimentele după program”, a spus Armin Nicoară pentru sursa citată.

Întrebat cum s-ar descurca într-o astfel de competiție, ținând cont că are diabet, artistul a precizat că se simte bine și nu își face griji pentru sănătatea lui.

„Sunt foarte bine, nu am nicio treaba! Este totul în regulă. Nu țin niciun regim, mă ajută pompa foarte mult. E totul ok”, a încheiat Armin Nicoară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE