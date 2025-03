JO este de părere că abia după 30 de ani a fost momentul oportun pentru astfel de investiții, iar acum toată energia, dar mai ales finanțele se îndreaptă spre construirea unei case. „Este prima casă pe care mi-o construiesc, adică pe care să o ridic. Încă suntem la stadiul de proiect, adică suntem la stadiul de cum o proiectăm. Deocamdată, proiectul se tot schimbă, dar evident că la interioare o să-mi fie cel mai greu”, ne-a declarat artista, care mărturisește că are acest vis de câțiva ani, dar se bucură că nu s-a apucat mai repede de ridicarea casei, căci, cu siguranță, în clipa de față ar fi luat-o de la zero cu renovarea ei. „Mă gândesc de ani buni, de când mi-am proiectat doar în minte acest vis de a avea la un moment dat un teren pe care să-mi construiesc o casă. Vis care devine abia anul acesta realitate. De ani buni am tot început să-mi salvez chestii de pe Pinterest, dar totul se schimbă. E bine că nu mi-am făcut casa de acum câțiva ani că acum trebuia să o renovez. Așa că acum o fac cu mintea coaptă. Acum altfel gândesc lucrurile”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

Se va implica singură în tot ce înseamnă construcție și finisaje

Conștientă că este nevoie de prezența ei pe șantier, JO declară că nu o sperie deloc acest lucru, ba, din contră, se bucură că astfel are posibilitatea de a învăța lucruri noi, dar și de a se asigura că totul iese așa cum își dorește. „O să fiu 100% șef de șantier. Dacă lipsești de pe șantier, pierzi controlul. Tata chiar îmi zice că astea sunt cele mai mari probleme și că trebuie să fiu prezentă acolo. Asta este. Anul ăsta o să fiu pe șantier. O să mă vedeți făcând și asta fără nicio problemă. Am mai făcut o grămadă de chestii pentru prima dată în viața mea și mi-au ieșit. Deci este bine. Am încredere”, a mai povestit JO pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Furtună puternică în București, cu rafale de până la 70 km/h și copaci rupți de vânt

Urmărește-ne pe Google News