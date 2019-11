Artistele din România care nu pot trăi fără să facă sport. Lidia Buble e fostă campioană națională, iar Lora merge și noaptea să înoate!

De Andrei Crăițoiu,

Libertatea le-a descusut de secrete pe Elena Gheorghe, Lidia Buble, Lora, Minelli, dar și pe Ana Baniciu care ne-au dezvăluit pasiunea pentru sport și totul despre orele pe care le petrec în sala de fitness alături de antrenorii lor, care nu le lasă deloc să respire.

„Trag din greu în sală”

LIDIA BUBLE a fost campioană națională la gimnastică aerobică și atletism, iar acum este una dintre cele mai în vogă artiste din muzica românească. „Merg la sală și am perioade când trag din greu. Antrenorul meu nu mă lasă să respir. Nu mănânc deloc carne, dar mi-e imposibil să mă abțin de la anumite bunătăți, cum ar fi salata de vinete. Am rămas, în schimb, cu fructele de mare și cu peștele. Nu țin un regim strict, dar sunt mai atentă când comand de la restaurant”, spune vedeta de 26 de ani.

„Iubesc să înot”

ELENA GHEORGHE are o pasiune pe care a dezvăluit-o pentru Libertatea: „Eu merg la sală, unde fac exerciții cardio, dar și o mulțime de abdomene. Iubesc să înot și vă garantez că sportul este cel mai bun remediu antistress. Când e vorba de eliberare de stres fac jogging. Chiar e cea mai bună metodă de relaxare. Uit de absolut tot atunci când intru în sală. Încetul cu încetul am învățat să mănânc echilibrat. Să gust din ce mi-e poftă. Să nu mă frustrez, dar nici să sar calul”.

„Antrenorul m-a terorizat”

ANA BANICIU este una dintre cele mai sexy artiste. Fata lui Mircea Baniciu spune: „Mai nou, am și un antrenor care m-a ajutat foarte mult să arăt așa cum trebuie. Dar m-a terorizat! În general, lucrez cu greutatea corpului, dar și cu greutăți măricele. Mereu spun că mă simt bine în pielea mea, dar, hai să fim serioși, ce femeie nu vrea să schimbe ceva la ea?! Ar fi mers câțiva centimetri în plus în înălțime!”.

„În sală mă deconectez”

ELENA IONESCU, fosta membră a trupei Mandinga, iubește sportul: „A doua mea pasiune, momentul în care mă deconectez, mă încarc de energie pozitivă și mă simt foarte bine! Este un stil de viață pentru mine. Mai fac antrenamente cu soțul meu, care cunoaște și el domeniul acesta și mă mai ajută cu unele sfaturi. Mă ajută foarte mult la starea de bine și la tonusul meu zilnic. Nu țin regim alimentar, dar mi-e greu să mă abțin de la dulciurile făcute în casă, chiar dacă mă străduiesc”.

„Iubesc ciocolata…”

MINELLI e cunoscută pentru hit-ul care se aude pe toate radiourile, „Mariola”. Chiar dacă muzica e pe primul plan, nu fuge de sport. „Încerc să fac exerciții acasă cam de trei, patru ori pe săptămână. Înainte mergeam la sală și la fel procedam si acolo. Eu nu am avut până acum un antrenor personal, însă aș vrea să fac câteva luni cu cineva experimentat, pentru că mi se pare că așa lucrezi eficient și exact pe ce ai nevoie. Iubesc ciocolata și ciocolata mă iubește pe mine!”, recunoaște artista.

„Ador sporturile acvatice”

ALEXIA ȚALAVUTIS se ghidează după motto-ul „Zâmbește, bucură-te și iubește!”. „Merg la sală și încerc să ajung să mă antrenez de 3 ori pe săptămână. Îmi place ca în timpul antrenamentului să fac cardio, să lucrez cu propria greutate și să exersez toate grupele musculare. Îmi plac mult și sporturile acvatice, așa că oricând aș face wakeboarding, snorkeling și scuba diving „, spune Alexia.

„Nu ratez niciun antrenament”

AZA GABRIELA, 20 de ani, are de curând o relație cu Dragoș Nedelcu, jucătorul FCSB. Dar nu doar fotbalul e marea pasiune a acesteia: „Merg la sală, fac tot posibilul să fiu de trei ori pe săptămână în sala de sport. Încerc să nu ratez niciun antrenament. Niciodată nu las sala de sport pe ultimul plan! Mănânc cât mai sănătos și am grijă de mine. Consider sportul o activitate care îți poate influența stilul de viață, sănătatea și aspectul fizic”.

„Ador să mă plimb cu bicicleta”

LORA merge des la sală, uneori chiar și după miezul nopții: „Sala la care sunt abonată are program non-stop și este în clădirea în care locuiesc. După o zi plină, ador să cobor la piscină și la saună chiar și la ora 2 noaptea. Sunt o fire activă și ador să mă plimb cu bicicleta, cu rolele și să joc tenis. Încerc să evit mâncărurile grele, prăjelile, combinațiile de pâine cu cartofi și sosuri grase. Mi-e imposibil însă să rezist la mirosul de cartofi prăjiţi cu ochiuri”.