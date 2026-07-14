În afară de generarea energiei pe timpul zilei, centrala poate livra electricitate timp de 8 ore după apus, fără a utiliza baterii, datorită tehnologiei de stocare termică bazată pe încălzirea de sare topită.

Ce face unică această centrală din China

Noua centrală combină două tehnologii energetice: panouri fotovoltaice și heliostate solare, acestea din urmă fiind utilizate pentru captarea și concentrarea razelor solare.

Spre deosebire de alte proiecte similare, centrala chineză folosește 260.000 de oglinzi mobile, organizate pe 46 de rânduri paralele, pentru a direcționa lumina spre conductele de sare topită, conform principiului Fresnel.

Deși această abordare are un randament mai mic comparativ cu designul clasic cu un singur turn central, costurile de construcție și întreținere sunt semnificativ mai reduse.

„Tehnologia Fresnel este mai accesibilă și mai ușor de gestionat decât cea tradițională”, au declarat inginerii chinezi.

Comparație cu alte centrale de referință

În 2023, centrala Noor Energy 1 din Dubai era considerată lider global în acest domeniu, având o capacitate totală de 950 MW și utilizând 70.000 de heliostate.

Spre deosebire de proiectul din Dubai, care poate funcționa 24 de ore pe zi datorită stocării energetice extinse, centrala din China poate produce doar 100 MW pe timpul nopții, ceea ce reprezintă 10% din capacitatea sa instalată.

Cu toate acestea, costurile de construcție ale centralei chineze au fost mult mai mici, ridicându-se la 480 de milioane de dolari, față de cei 4,3 miliarde de dolari investiți în proiectul din Dubai.

Centrala din China va produce anual 2,07 TWh de electricitate

Centrala din China este estimată să producă anual 2,07 TWh de electricitate, în timp ce un proiect similar din deșertul Gobi, lansat acum doi ani, cu o capacitate de 750 MW, generează 1,7 TWh.

Comparativ, centrala din Dubai, cu un randament superior, poate atinge producții mai ridicate în raport cu puterea instalată.

Diferențele în performanță se datorează în mare parte eficienței mai scăzute a tehnologiei Fresnel, care încă necesită optimizări pentru a deveni competitivă pe termen lung.

China, lider global în tranziția către surse de energie curate

China continuă să exploreze noi tehnologii în domeniul energiilor regenerabile, testând diferite variante de design și amplasări geografice.

Prin aceste inițiative, țara își consolidează poziția de lider global în tranziția către surse de energie curate.

Deși centrala din Hami prezintă unele limitări, aceasta deschide calea pentru soluții economice și scalabile, care ar putea fi replicate în alte regiuni ale lumii.

Cu o investiție semnificativ mai mică decât alte proiecte de referință, centrala oferă o alternativă economică viabilă pentru țările care urmăresc să își extindă capacitatea de producție solară.

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