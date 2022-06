„E o piesă pe care am făcut-o mai demult eu, cu Smiley și cu Doc. Între timp, m-am distrat odată la studio și am scris o strofă fără să îi zic. Când a auzit-o, i-a plăcut super mult, e o piesă funny, de dans, care toată vara o să rupă cluburile.

E o piesă de care era nevoie, de vibe-ul ăsta, mai ales după pandemie, am încercat să venim cu niște atmosferă să te miște un pic, că am stat toți degeaba cam multă vreme. Piesa e despre cel mai scump lucru pe care îl poți pierde în viața asta, și anume timpul”, a declarat Juno pentru WOWbiz.ro.

Adelina Pestrițu face senzație în videoclipul celor doi. Juno a dezvăluit cum a ajuns aceasta să joace în videoclipul piesei lor și cum s-au înțeles.

„Adelina Pestrițu este minunată. A arătat cel mai scump lângă Ferrariul ăla, de altfel, scump. Apariția ei în videoclip a fost ideea lui Smiley, nu am fost prezent când s-a propus, am afișat și eu deodată. A fost amuzant, ne-a distrat pe set.

Cred că i-a cam plăcut să îi dea talpă la Ferrariul ăla. Dacă vă uitați la clip, eu și Smiley îi dăm talpă pe lângă și e amuzant cumva, când povestesc acum, că mi-am scrântit piciorul, am făcut o întindere la un nerv la picior, am călcat strâmb și după aceea, o săptămână am fost cu piesa mea «Toată noaptea» în promovare, în cârje”, a mărturisit Juno pentru sursa menționată.

