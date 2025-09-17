Diseară, de la 20.30, la Antena 1, cel mai dur reality show merge mai departe cu o probă cel puțin interesantă. Cele trei echipe care vor intra în competiție vor trebui să îndeplinească visul unor prințese.

Este vorba despre persoane născute băieți, care și-au descoperit și asumat identitatea, dar care provin din medii sărace și au un singur mare vis: să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaudate pentru felul în care arată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Aceasta va fi provocarea echipelor aflate în cursa pentru ultima șansă – o misiune cu mult umor, dar și cu emoții puternice și declarații surprinzătoare. O experiență care va stârni cu siguranță discuții și va rămâne în memoria telespectatorilor Antenei 1.

Ziua va aduce și tensiuni la careu, acolo unde alianțele încep să se clatine, prieteniile sunt puse la încercare de voturi, se plătesc polițe și se conturează noi planuri de joc. Cine va reuși să rămână în competiție și cine va pleca acasă, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20.30, la Antena 1.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Autostopul aduce însă mereu surprize în Asia Express 2025. În ediția de ieri, 16 septembrie, echipa Gabriel Tamaş – Dan Alexa a avut norocul să fie luată de o asociație specializată în salvarea cobrelor, al cărei vehicul circula cu girofar pentru intervenții rapide în caz de mușcături de șarpe. Această întâmplare le-a asigurat concurenților un avantaj spectaculos, reușind să ajungă la destinație cu mai bine de o oră înaintea Irinei.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE