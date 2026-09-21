„Asia Express”, 21 septembrie 2026. Concurenții testează medicina tradițională chineză

În ediția „Asia Express” din 21 septembrie 2026, concurenții au parte de o nouă provocare în China: trebuie să descopere și să testeze principiile medicinei tradiționale chineze. Proba le pune la încercare răbdarea și capacitatea de a se adapta unor practici cu totul diferite de cele cu care sunt obișnuiți.

Cea de-a noua ediție Asia Express difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY a deschis un nou capitol al Drumului Mătăsii, ȋn China, unde concurenţii au descoperit ȋncă din prima zi o lume a contrastelor, ȋntre tehnologie de ultimă generaţie, tradiţie și istorie. Pornind din Shenzen, echipele au avut de ȋnfruntat o primă provocare ȋntr-o uriașă piaţă de electronice, unde bariera lingvistică le-a pus la grea ȋncercare abilităţile de comunicare și adaptare. Cursa a continuat ȋntr-un parc dedicat celor mai importante locuri ale Chinei, unde concurenţii au trebuit să descopere obiective și poveștile din spatele lor.

Câți români s-au uitat la „Asia Express” pe 20 septembrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:17, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a noua ediții „Asia Express – Drumul Mătăsii”, a înregistrat 6.5 puncte de rating şi 29.2% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, Pro TV, înregistra 4.3 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.4 puncte de rating şi 22.1% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.4 puncte de rating şi 15.1% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 18.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 15.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora 21:09, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau prima aventură ȋn China.

Concurenții de la „Asia Express” ajung într-un cabinet de medicină tradițională chineză

Aventura din China continuă la „Asia Express” cu un episod în care concurenții vor trece prin unele dintre cele mai amuzante situații de până acum. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cea de-a doua zi a etapei a treia vine cu mult umor, misiuni care îi vor scoate complet din zona de confort, dar și cu primele momente în care competiția începe să își spună tot mai apăsat cuvântul.

Dacă prima zi în China a însemnat contactul cu o lume complet nouă, acum, concurenții încep să îi descopere tradițiile. Iar Guangzhou le va oferi suficiente motive de uimire și, mai ales, de râs.

Prima oprire îi va duce direct într-un cabinet de medicină tradițională chineză. După ce vor fi consultați de un doctor local, ȋn fiecare echipă, unul dintre concurenţi va deveni pacient, în timp ce partenerul său va intra în rolul de ajutor al medicului. Comunicarea se va face cu ajutorul unui dispozitiv de traducere bazat pe inteligență artificială, însă diferențele de limbă și de cultură, reacțiile concurenților și tratamentele pe care le vor descoperi vor transforma vizita la medic într-o experiență cu totul neașteptată.

De la medicina tradițională, cursa îi va purta către o altă componentă esențială a culturii cantoneze: gastronomia. Echipele vor primi o listă de cumpărături scrisă exclusiv în cantoneză și vor trebui să găsească într-o piață locală ingredientele cerute de un chef. Doar că ceea ce îi așteaptă pe tarabe este departe de cumpărăturile cu care sunt obișnuiți. Broaște, țipar, pește, crab și alte ingrediente locale vor provoca reacții pe măsură și o misiune în care bariera lingvistică va face totul și mai complicat, și mai amuzant.

Iar aventura gastronomică nu se va opri aici. Ajunși la masă, concurenții vor descoperi una dintre regulile importante ale culturii chinezești: masa se împarte cu ceilalți. Numai că „Asia Express” va transforma tradiția într-o confruntare. Echipele vor ajunge față în față, iar rivalii vor fi cei care vor alege ce ajunge în farfuriile lor. Bețișoarele, preparatele-surpriză și presiunea de a termina înaintea adversarilor vor da startul unui adevărat meci gastronomic, în care râsetele și dorința de a câștiga vor merge mână în mână.

Dincolo de momentele savuroase ale zilei însă, cursa începe să își arate și cealaltă față. După primele zile petrecute împreună pe Drumul Mătăsii, concurenții se cunosc deja mult mai bine, strategiile încep să se contureze, iar fiecare avantaj contează. Spiritele se încing, orgoliile ies la suprafață, iar competiția se simte din ce în ce mai puternic între echipe.

Cine va reuși să transforme situațiile complet neașteptate în avantaj, cine își va păstra umorul atunci când presiunea crește și ce se întâmplă când rivalii ajung să decidă ce ai în farfurie, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție „Asia Express – Drumul Mătăsii”, la Antena 1.