Asia Express, 9 septembrie 2025. După ce Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mică, jocul devine și mai intens

A fost o seară plină de adrenalină, râs și emoții, iar telespectatorii au rămas cu ochii lipiți de ecran, alegând competiția celui mai dur reality show. Difuzată de Antena 1 în intervalul 20.29 – 00.05, ediția de ieri Asia Express a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.

Audiență Asia Express 9 septembrie 2025

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cea de-a treia ediție Asia Express a obținut o audiență medie de 6.7 puncte de rating și 27.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.9 puncte de rating și 18.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Prima TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 14.4% cotă de piață.

Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul țări, segment pe care emisiunea Asia Express a obținut 5.2 puncte de rating și 17.1% cotă de piață, urmată tot de Prima TV, cu 4.1 puncte de rating şi 13.4% cota de piață. În minutul de aur, 21:37, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar, Whole Day, cu 2 puncte de audiență și 19.5% cotă de piață pe targetul comercial, dar şi în Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 5.7 puncte de rating şi 24.8% cota de piaţă.

Prima cursă pentru ultima șansă

După trei zile în care concurenții au descoperit ce înseamnă Drumul Eroilor, aventura din Asia Express 2025 intră într-o nouă etapă. Echipa formată din Emil Rengle și Alejandro a dominat începutul competiției, însă odată cu prima cursă pentru ultima șansă, tensiunile, strategiile și emoțiile ating cote maxime.

Cea de-a treia zi din competiția Asia Express – Drumul Eroilor a fost marcată de victoria clară a echipei formate din Emil Rengle și Alejandro. După ce au câștigat al doilea joc consecutiv al etapei, cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au obținut imunitatea mică.

Însă, odată cu cea de-a patra zi, jocul devine și mai intens. Este prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon, o etapă încărcată de presiune, în care strategiile și primele alianțe își fac apariția. După ce au simțit adrenalina primelor zile, fiecare echipă își dorește să rămână în competiție, iar miza îi determină pe concurenți să își arunce primele înțepături și să își testeze prieteniile.

Vor lupta într-ocursă dificilă, desfășurată pe o vreme ploioasă și cu misiuni solicitante. Emoțiile sunt mari, lacrimile își fac loc în cursă, iar răsturnările de situație transformă această ediție într-un adevărat carusel de trăiri.

Asia Express – Drumul Eroilor continuă diseară, de la 20.30 cu un meniu complet: strategii, prietenii, rivalități și emoții intense, pentru încă o seară de neuitat, la Antena 1.

