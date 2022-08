Silviana Peng a spus că Luca Reghecampf a cerut-o în căsătorie pe Asiana Peng chiar în casa ei, acum ceva vreme. A mai adăugat că tinerii nu fac nuntă, că părinții viitorului ei ginere nu ar avea bani. Auzind spusele mamei, Asiana Peng a reacționat.

„Făcând o glumă de pe TikTok, cu așa mama nici dușmani nu îți mai trebuie! Nu sunt răspunzătoare si nici nu rezonez cu declarațiile mamei. Nu-mi plac discuțiile fără sens si nici nu mă dau peste cap să apar prin presă. Viața mea personală mă privește doar pe mine și nimeni n-are dreptul să își dea vreo părere, am depășit de mult perioada în care trebuia să fac cum mi se dicta. Mi-ar plăcea ca toată lumea să își vadă treaba ei”, a dezvăluit Asiana Peng, care nu plănuiește să se căsătorească curând cu Luca, spune că sunt încă foarte tineri.

„Mi-a dat Dumnezeu așa mamă! Nu mă caracterizează! Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă! Eu nu vorbesc cu ea. Ea zice că nu a primit nici o invitație, nu știu despre ce invitație e vorba! Eu știu ce aluat este ea, e dusă în extrem. O zice că e o obligație. Ea este aspră, nu rezonăm, este total opusul nostru.

Tata, în schimb, este pâinea lui Dumnezeu. Mama are nebunii din astea. (…) Ei i se pare firesc, toți sunt strâmbi și ea e cea mai bună. Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut. Eu, din iulie, nu am mai vorbit cu ea, ea cu Luca rezonează și cu mine sau fratele meu nu e ok, decât dacă are nevoie de noi. E circ mare cu ea. Îmi pare rău și mă doare că, involuntar, îi fac rău lui Luca și familiei lui. Înainte plângeam și mă învinovățeam pe mine. Nu am făcut nimic, m-am lăsat de gimnastică și mi-am văzut de școală. Am terminat școlile, acum vreau să-mi găsesc un rol în viață, nu să bâzâi”, a mai spus fosta gimnastă.

„Am citit cărți de psihologie ca s-o înțeleg pe mama”

Asiana Peng a participat și la „Survivor”, emisiunea concurs din Republica Dominicană deoarece nu era într-o relație bună cu mama ei. „Din orice face scandal, e bipolară, acum râde, acum te ia la șuturi. Nu îi fac față, îmi ia toată energia. Am citit cărți de psihologie ca s-o înțeleg pe mama.

Eu am plecat la Survivor pentru că m-am certat cu ea. Mi se oferea o oportunitate să plec. I-am zis să nu facă nimic în legătură cu mine, și când m-am întors de acolo am avut șocul vieții. O chemau la emisiuni, se gătea toată să se ducă. Am blocat-o peste tot”, a adăugat iubita lui Luca Reghecampf.

„Cu tata am o relație foarte normală. Eu nu stau cu ei în casă de un an și ceva. Până să mă mut cu Luca, am stat cu ai mei puțin. În loc să se bucure de fericirea noastră, nu am avut liniște. Știu toți apropiații că e pe arătură, m-am condamnat pe mine, nu mă duceam nici în cluburi, nu m-am drogat niciodată, am fost cuminte. Sunt plecată de acasă de la patru ani.

Săracul tata ce a trăit cu ea! Nu trebuie să mă mărit ca să se ducă ea liniștită la groapă. Cu tata a băgat patru divorțuri, tot ea se despărțea, tot ea se împăca. Din 2007, am blocat-o pe Facebook”, a mai spus Asiana, pentru Click.

Luca Reghecampf și Asiana Peng trăiesc de ceva vreme o poveste de dragoste. Foarte rar fac declarații în presă despre relația lor, nici la emisiuni de televiziune nu participă.

Cine e Asiana Peng

Asiana Peng, născută din mamă româncă şi tată chinez, are 22 de ani și a făcut parte din lotul olimpic al României, având 50 de medalii în palmares. A concurat la numeroase competiții naţionale şi internaţionale, a obţinut numeroase titluri la bârnă şi la sol, fiind medaliată cu aur la ambele categorii. Ea a participat și la „Survivor România”.

Luca Reghecampf, 20 de ani, e băiatul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf. Mama lui e Mariana Pffeifer.

