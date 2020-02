De Denisa Macovei,

Nu puține sunt vedetele autohtone care au mărturisit, la un moment dat, că au apelat la fertilizarea în vitro sau la tratamente hormonale pentru a putea rămâne însărcinate. Acestea și-au spus povestea public, motivând și alte femei să apeleze la astfel de tratamente și să nu-și piardă speranța. Printre cele care au cheltuit mii de euro pentru a reuși să rămână însărcinate se numără Gabriela Cristea, Simona Pătruleasa, Gabriela Firea și Nicoleta Luciu.

Pentru Simona Pătruleasa, a treia oară a fost cu noroc

Printre vedetele care nu au ascuns faptul că nu pot aduce copii pe lume în mod natural se numără Simona Pătruleasa, știrista împărtășindu-le experiența ei femeilor care își doreau să devină mame. “Am făcut trei tratamente, nu 100, cum s-a spus. Și cel din urmă a fost cel mai greu, cu medicație și injecții, pe care mi le făceam singură în abdomen. După calculele mele, 300 de injecții dureroase și traumatizante. Am apelat la fertilizarea în vitro”, a declarat prezentatoarea știrilor Kanal D.

Daniela Györfi și-a dorit enorm un copil

Când aproape că nu mai spera că va deveni vreodată mamă, după ce a pierdut nu una, ci trei sarcini, Daniela Györfi a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a-și putea îndeplini visul. Din fericire, în 2011, artista a adus pe lume o fetiță, Maria, prin intermediul fertilizării în vitro.

Nicoleta Luciu – trei dintr-o lovitură

După ce a pierdut o sarcină care s-a oprit din evoluție, din dorința de a avea o familie cu mulți copii, Nicoleta Luciu a cerut ajutorul medicului pentru a rămâne însărcinată. După ce a fost supusă stimulării ovariane și fertilizării, fosta actriță de telenovele a adus pe lume nu unul, ci trei bebeluși. Deși o sarcină multiplă implică un risc destul de mare, Nicoleta Luciu a născut cu puțin înainte de termen, iar cei trei copii ai ei, care pe 1 octombrie împlinesc 9 ani, au fost perfect sănătoși.

Gabriela Firea a născut la 42 de ani

Edilul Capitalei a afirmat mereu că-și dorește o familie numeroasă, însă abia după ce l-a cunoscut pe Florentin Pandele, cel de-al doilea soț, a reușit să-și îndeplinească visul. Chiar dacă acum are trei fii, între Tudor și fratele cel mai mic, Zian, este o diferență de 20 de ani, așa că, la ultimul copil, Gabriela Firea a avut nevoie de ajutor. Primarul Bucureștiului avea 40 de ani în momentul în care a venit pe lume David Petru, primul copil al ei și al lui Florentin Pandele, însă la a doua sarcină lucrurile nu au mai fost la fel de simple. Drept urmare, Gabriela Firea a apelat la fertilizarea in vitro pentru a-l avea pe Zian Mihail, care a venit pe lume când mama lui avea 42 de ani.

Cristina Spătar a făcut 9 fertilizări in vitro

Cristina Spătar a trecut prin tratamente chinuitoare până a reușit să rămână însărcinată, ajungând, după procedurile de fertilizare in vitro, să ceară atât ajutorul unui psiholog, cât și pe cel al unui preot, pentru a depăși etapele cumplite din viața ei. “Am făcut nouă fertilizări. Inclusiv doctorița mea mi-a spus că sunt foarte ambițioasă. Cine a trecut prin așa ceva știe ce înseamnă. E foarte solicitant psihic, te deformează, dacă vrei. Unele se îngrașă, altele slăbesc, unele capătă celulită. Hormonii aceia mi-au făcut cadou o mare celulită, dar nu m-a interesat la momentul respectiv”, a povestit Cristina Spătar la mult timp după ce i-a născut pe cei doi copii ai ei, Albert și Aida.

Gabriela Cristea a cheltuit peste 30.000 de euro pe tratamente de fertilizare

Gabriela Cristea a făcut mai multe fertilizări in vitro care nu au reușit, cheltuind o adevărată avere, pentru ca, într-un final, să reușescă pe cale naturală să o aducă pe lume pe prima ei fiică, Victoria. „Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria, am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de a rămâne însărcinată, patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate fertilizările. Costă minimum 5.000 de euro una. Sunt multe analize de făcut și tratamentul. Implantarea ovulelor costă până la 10.000 de lei”, a povestit prezentatoarea TV.