Dacă unii copii sunt fericiți că sunt singuri la părinți, că se bucură de toată atenția și nu trebuie să împartă jucăriile, băiețelul Augustei Lazarov și al lui Andreas Petrescu vrea neapărat un partener de joacă. Deși are doar 4 ani, puștiul le-a comunicat părinților dorința și le-a dat și termen pentru a-i îndepli acest vis.

Cerința celui mic i-a cam pus în încurcătură pe Andreas și pe Augusta, mai ales că ei nu stabiliseră ceva în acest sens. ”Luca are în plan asta, noi nu cred că mai avem în plan asta, avem 43 de ani amândoi. Dar Luca a zis: «Am 4 ani și la 5 ani o să mă joc cu David». Da, deja are un frățior care o să apară când are 5 ani și din când în când verifică: «Mami, ai pus ceva la burtică?»”, a mărturisit Andreas Petrescu pentru Libertatea.

Actorul a avut deja o discuție cu fiul său, încercând să îl pregătească și pentru varianta în care frățiorul cerut nu va ajunge. ”I-am explicat că e posibil să nu aibă frățiorul, poate vrea să vină, poate nu vrea să vină, nu depinde întotdeauna de noi. Și mai târziu va înțelege că la vârsta noastră un copil este suficent”, a precizat el.

Luca e familiarizat cu teatrul

Puștiul familiei este fascinat de meseria tatălui său, așa că-l însoțește adesea la repetiții sau chiar când are spectacol. ”La repetiții a venit de două ori, dar noi nu repetăm pe scenă, ci într-o sală, la o masă. A venit, a stat, a ascultat, avea 3 ani jumate, iar la sfârșit, acasă, mi-a zis: «Mi-a plăcut, dar voi nu aveți scenă?» I-am spus că doar la spectacole avem. A venit la spectacole de mai multe ori, a văzut «Te iubesc, dar nu pe tine» de vreo 2 – 3 ori și, la final, mi-a făcut semn: «Tati, shhh, nu am vorbit!». Primesc, în general, felicitări când merg cu el la spectacole, de la oamenii din jur, pentru că e foarte atent”, ne-a povestit Andreas Petrescu.

Foto: Sorin Cioponea; Video: Cosmin Nistor

