„Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte”, a dezvăluit vedeta, la emisiunea difuzată de Antena 1.

Andreea Bălan a explicat că problemele din timpul nașterii nu au avut drept cauză inima, ci lichidul amniotic.

„Nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când naște natural și acel lichid ajunge în fluxul sanguin (…) Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo. Am făcut două RMN-uri, tot felul de analize și în continuare fac. Cele mai importante sunt aceste RMN-uri să vadă dacă am ceva la creier. Au ieșit bine”, a spus Andreea Bălan.

Vedeta spune că după ce i se va vindeca operația de cezariană, va reveni pe scenă.

„Două luni să se vindece operația și peste patru luni să încep să dansez. În continuare o să fac show și peste 3 luni o să mă vedeți aruncată în aer de Petrișor. Specialiștii au spus că nu e nicio problemă. Să se vindece operația ca și cealaltă”, a spus artista.

Andreea a povestit că a avut noroc că a fost la un spital unde s-a putut crea imediat o celulă de criză atunci când medicii și-au dat seama că ceva nu este în regulă. „Aici s-a făcut o celulă de criză, au intervenit și alți medici. Erau 15 medici în sală. Au stabilit care este problema și au intervenit. Poate în altă parte nu erau atât de prompți, dar nu știu cum era în alte spitale”, a spus Andreea.

Ea a spus că vineri se va externa și că șederea în spital nu a fost mai lungă decât programat. „Mâine mă externez. Am stat 4 zile, cât am stabilit de la început. Abia aștept să ajung acasă cu Clara să văd cum reacționează Ela”.

Andreea Bălan născut-o luni, 4 martie, a adus-o pe lume pe Clara Maria, cel de-al doilea copil al său și al soțului ei, actorul George Burcea. O fetiță sănătoasă, care a cântărit la naștere 3,2 kg. În timpul nașterii prin cezariană, au apărut însă complicații grave, în urma cărora Andreea a intrat într-un stop cardio-respirator.

Ulterior, medicii au declarat că Andreea a suferit o embolie amniotică, o complicație care se întâmplă o dată la 80.000 de cazuri, doar 10% dintre paciente reușind să supraviețuiască.

Miercuri, 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria. Ea a postat mai multe mesaje pe contul său Facebook, ținându-și fanii la curent cu situația în care se află și a făcut, miercuri, și primele declarații despre situația prin care a trecut.

Andreea Bălan și George Burcea mai au o fetiță, Ella Maya, în vârstă de doi ani.

