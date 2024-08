VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De departe, privind în urmă, unul dintre cele mai dure episoade din viața ei a fost, desigur, pierderea soțului ei, omul despre care putem spune că i-a dat marele start în viață. Și acum, după ani și ani de zile, retrăiește acele momente. Augusta și-a amintit de anul 2009, atunci când l-a pierdut pe Valeriu Lazarov a doua zi după ziua sa de naștere.

„În noaptea de după ziua mea de naștere – pentru că el a murit la ora 3:40 – pe 11 august. Da, așa fost să fie. Eu și copiii lui am petrecut ultimele zile în spital, acolo cu el și atunci au fost lângă mine părinții mei pentru că veniseră și ei la Madrid, și fratele meu cu soția lui.

Ei au plecat cred cu vreo două zile înainte că aveau și ei copii micuți acasă și au rămas părinții mei cu mine. La un moment dat îmi amintesc că mama a plecat, a mai rămas cu tata încă vreo săptămână sau două și apoi am mai stat singură acolo până spre finalul anului, până prin noiembrie, cred.



Ei m-au ajutat enorm acolo, dar am bune relații cu copiii lui care se păstrează și astăzi și chiar cu parte din soțiile lui da. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu una dintre dintre soții, soția, mama celor mai mici dintre copii.”, a povestit Augusta în cadrul podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene.

