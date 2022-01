Actorul a povestit pe YouTube că încă de când era mic copil tatăl lui i-a spus să nu fure niciodată. Augustin Viziru nu și-a ascultat părintele și, totuși, a încercat să ia dintr-un magazin anumite obiecte fără să plătească. Se afla într-un magazin în Anglia, acum multă vreme. Avea doar 16 ani. „Am furat o singură dată, eram în Anglia. Tata ce făcea? Noi aveam școală de fotbal și plecam în turnee peste tot, în Anglia, Spania, Italia, Franța, văzusem toată Europa în lung și-n lat numai cu autocarul. Eu am fobie de autocar. Și acum ne-au trimis în Anglia și tata, pe vremea aia cum erau legile, că erau bani la mijloc, tata trebuia să dea, trebuie să arăți câte 500 de dolari la vamă ca să te lase să treci, că așa era legea pe vremea aia.

Nu putea tata să trimită pe orice, nu avea încredere. Și eu aveam 15 sau 16 ani. În mine avea încredere, știa că sunt descurcăreț. Mă trimitea pe mine tot timpul. Când am ajuns în Anglia acolo, ne-am suit pe feribot. Și în subordine eu aveam o grupă de copii de 12 sau 13 ani.

La un moment dat l-am văzut pe unul că fură un parfum. I-am zis: „Băi, fraiere. Vezi că ai o bară metalică pe sticluță, când trece de porți, sună. Și te prind.”. Eu n-am avut nicio intenție, dar el a scos aia, și a ieșit afară cu parfumul, toată echipa de copii a văzut ce a făcut ala. Și toată lumea a zis că merge treaba”, a explicat actorul.

„Eu nu furasem niciodată. Nu știa lumea pe vremea aia de ce sunt în stare românii”

Pasionat de biliard, primul lucru pe care actorul l-a furat șla 16 ani a fost un tac de snooker. „Țin minte și acum că era un perete mare numai cu walkman. A trecut tot valul de echipe, că erau și rezerve, 22 de copii, și au mai rămas vreo 10 sau 12 care se bălăngăneau așa pe raft. Toată lumea a început să fure de acolo.

Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa…nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea…

Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc”, a povestit actorul.

„Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții”

Augustin Viziru nu s-a oprit aici. În Anglia, acesta era însoțit de secretara tatălui său. Aceasta l-a rugat pe Augustin să fure pentru ea o fustă. Din păcate, el a fost prins de angajata magazinului. A fugit, nu a plătit nimic, nici probleme cu poliția nu a avut, însă de atunci nu a mai furat nimic.

„Și avea tata o secretară și mi-a zis să îi iau și ei o fustă. Am intrat, am luat fusta, am băgat-o în pantaloni, am ieșit cu fusta afară. Apoi a venit o angajată de acolo după mine, că am luat ceva fără să plătesc, i-am zis că sunt antrenor, că am copii cu mine.

Am luat-o pe stradă cu angajata să merg după copii înainte. Și era asta în partea stângă, secretara lui tata în mijloc și eu în dreapta. Și secretara avea o punga în mâna stângă, nu știam cum să îi zic să o mute pe dreapta ca să scot fusta și să o arunc. Ea era panicată, cum eram și eu de altfel. I-am făcut semn până la urmă, am scos fusta din pungă și am aruncat-o sub o mașină”, a declarat actorul, care a continuat povestirea întâmplării în aceeași notă amuzantă.

O doamnă din spatele lor i-a anunțat că au scăpat ceva. Angajata s-a sesizat, a început să țipe la el, la fel și el la ea, iar apoi au luat-o la fugă.

„Țin minte că stăteam într-un camping pe undeva. Cele mai urâte două ore din viața mea. De atunci nu am mai pus mâna pe nimic niciodată Simțeam că îmi zboară inima din piept efectiv. Dacă auzeam o sirenă de poliție ziceam că e gata. Ne-a luat. Am zis că ne arestează și așa mai departe. Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții”, a încheiat actorul.

