Difuzată în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, emisiunea de la PRO TV a fost lider de audiență în mare parte a timpului, iar acum Libertatea a stat de vorbă cu Babasha despre cum s-a simțit în show.

„Cea mai nasoală perioadă a fost, probabil, când au apărut tensiuni. Că nu-mi place să mă știu certat cu nimeni. Și cea mai frumoasă amintire e de la probe, cred că în momentul în care am câștigat prima dată”, a spus Babasha.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată că va ajunge să participe într-un show de supraviețuire, dar și cine l-a susținut să meargă la „Desafio: Aventura”, artistul a precizat că își dorea de mult să ia parte într-o astfel de emisiune.

„Da, mă gândeam, îmi doream! Adică chiar îmi doream și mă bucur că am luat decizia de a merge la «Desafio: Aventura», pentru că a fost o experiență unică și specială față de multe alte emisiuni și față de multe alte experiențe de genul ăsta.

Toată lumea mă susține foarte mult în tot ce fac. Ăsta e un noroc și un capriciu pe care-l am. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu de oamenii pe care-i am. Atât familia, cât și echipa mea mă susțin în permanență cu absolut orice decizie”, a afirmat Babasha în exclusivitate pentru Libertatea.

Concurentul din emisiunea de la PRO TV ne-a dezvăluit și că urmează multe surprize pe plan muzical, iar una dintre acestea este o melodie dedicată special băiețelului său, piesă inspirată chiar de show-ul „Desafio: Aventura”.

„O să aveți niște surprize foarte frumoase în ceea ce privește meseria mea, cu ceea ce s-a întâmplat în emisiune la PRO TV. Urmează să scot o piesă despre băiatul meu, care este cheia principală a motivației mele. Va fi o melodie care va fi dedicată lui și importanța melodiei o să se vadă în una dintre probele de la «Desafio: Aventura» pe care am câștigat-o pentru el. O voi lansa în funcție de ce se va întâmpla în emisiune”, a încheiat Babasha interviul pentru Libertatea.