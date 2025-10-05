Invitată la podcastul „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a vorbit deschis despre viața sa în America, planurile de viitor și felul în care vede dragostea. Ajunsă la 18 ani, tânăra a mărturisit că nu este interesată, deocamdată, de o relație amoroasă, fiind concentrată pe facultate și pe dezvoltarea personală.

Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru Irina Columbeanu

În ceea ce privește preferințele în dragoste, fiica Monicăi Gabor nu exclude o relație cu un român, însă spune că naționalitatea nu contează atâta timp cât primește respect și compatibilitate. „Nu, n-am m-am concentrat pe acest aspect. Și nici nu cred că o să mă concentrez prea curând. Încep și facultatea. Deci… nu, mulțumesc! (…) Român?! E o posibilitate. Nu am limite stricte. Sunt OK cu orice bărbat, din orice țară, doar dacă mă respectă și e ceea ce caut eu.”

Irina a vorbit și despre familia ei, recunoscând că se consideră o persoană extrem de norocoasă: „Am avut o viață foarte norocoasă. Și sunt foarte recunoscătoare. (…) Sunt fericită că părinții mei au luat decizia să se despartă, pentru că așa a fost mai bine pentru amândoi. Sunt fericită pentru ei. (…) Sunt foarte norocoasă datorită părinților mei. Nu înțeleg de ce doamnele de 60 de ani comentează viața unei fete de 18 ani, care abia și-a început viața”.

Irina Columbeanu împrumută gențile scumpe ale mamei sale

Despre influența mamei sale, tânăra a spus că Monica Gabor a rămas pentru ea un model de rafinament și generozitate. Irina Columbeanu a mărturisit că de multe ori împrumută gențile mamei sale. „În general, brand-urile sunt de la mama mea. Adică… nu merg eu la Chanel să-mi iau lucruri. Ea are multe și este foarte darnică cu mine. Mereu fur lucruri de la ea din dulap”, a mărturisit fiica lui Irinel Columbeanu.

Bani sau iubire?

Întrebată ce ar alege între bani și iubire, Irina a oferit un răspuns matur și plin de încredere: „Sunt de părerere că nu trebuie să alegi. Pentru mine că sunt la fel de norocoasă precum mama mea și surorile ei, o am în sânge… deci dacă găsesc iubire automat vor fi și bani, pentru că sunt binecuvântată. Chiar nu trebuie să alegi. Dar dacă ar trebui să alegi, eu aș alege iubirea, pentru că te face să te simți împlinită. Știu că merit să fiu și răsfățată”.

