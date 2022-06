PRO TV aduce în România un format internațional longeviv, care și-a demonstrat succesul de-a lungul anilor, fiind unicul game show care poate aduce unui concurent o avere… dacă răspunde la o singură întrebare: „Batem palma?”.

Emisiunea are la bază formatul internațional „Deal or no deal”, distribuit de Banijay – Creative Networks și creat de Endemol Shine. Scopul fiecărei ediții este ca un concurent să descopere și să plece acasă cu o sumă cât mai mare, deschizând pe parcurs toate cutiile misterioase existente în joc.

Câștigurile puse la bătaie sunt în lei, iar suma primită variază în funcție de prestația concurentului pe parcursul show-ului. Drumul unui concurent în emisiune se încheie în momentul în care acesta alege să… bată palma și să accepte fie una dintre ofertele băncii, fie să deschidă ultima cutie aflată în joc, câștigând suma aferentă.

PRO TV anunță începerea pregătirilor pentru producția show-ului, dar și lansarea înscrierilor, toți cei care au peste 18 ani pot aplica pentru a participa la jocul de intuiție, plin de adrenalină și neprevăzut.

