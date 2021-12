„Neymar este un adevărat erou pe teren și un personaj controversat în afara lui. Acest documentar cu trei părți regizat de David Charles Rodrigues prezintă o perspectivă intimă asupra vieții celebrului fotbalist de la ascensiunea sa la echipa Santos la zilele de glorie de la FC Barcelona și perioadele cu suișuri și coborâșuri la echipa națională a Braziliei și la Paris Saint-Germain”, au transmis oficialii companiei.

Mai mult, „pe parcurs, este dezvăluită mașinăria de marketing din spatele lui Neymar, care este condusă cu fermitate de tatăl său. Acest serial plin de vedete cuprinde interviuri cu Beckham, Messi, Mbappé și multe alte legende ale fotbalului, care își spun părerea despre locul lui Neymar în istoria acestui sport”.

Alte cinci recomandări

14 vârfuri: Nimic nu este imposibil

Filmul de 100 de minute explorează legătura profundă între Nepal și alpinismul la mare altitudine, totul din perspectiva lui Nirmal „Nimsdai” Purja, un alpinist nepalez curajos și care iubește distracția, aflat într-o misiune pe care el o numește „Proiectul Posibil” și care presupune atingerea tuturor celor 14 vârfuri de peste 8000 de metri din lume în numai șapte luni și doborârea recordului anterior, care rezistă de șapte ani.

Filmul „este o poveste captivantă și plină de scene de acțiune despre curaj, perseverență și depășirea limitelor rezistenței umane”.

Schumacher

Cu implicarea totală a familiei cunoscutului pilot de curse, documentarul prezintă interviuri rare și imagini de arhivă în premieră, oferind un portret intim, dar și critic al sportivului care a obținut titlul mondial de șapte ori.

Documentarul explorează numeroasele fațete care l-au format și l-au definit pe acest sportiv polivalent, parcurgând traseul ascensiunii lui amețitoare într-un sport plin de adrenalină și pericol, cu milioane de fani în întreaga lume.

Voința lui de fier și puterea de a ieși triumfător atunci când nimeni nu se aștepta l-au plasat pe Michael Schumacher în centrul atenției lumii întregi. Parcursul lui a stârnit imaginația a milioane de oameni, dar succesul acestui om extrem de rezervat nu se rezumă doar la cursele automobilistice din prezentarea documentarului:

Scandal în gimnastica americană

Documentarul „At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal” – În inima aurului: în interiorul scandalului din gimnastică americană – prezintă o echipă de reporteri de la publicația Indianapolis Star, care investighează o serie de acuzații de abuz în cadrul USA Gymnastics, una dintre cele mai importante organizații olimpice din America.

Doi ani mai târziu, un medic al echipei de gimnastică se află după gratii, iar Congresul american cere răspunsuri, în timp ce sute de supraviețuitoare își spun povestea.

„Motivațional, dar în aceeași măsură devastator, filmul scoate la lumină o cultură a cruzimii, a cărei dezvoltare a fost permisă în cadrul gimnasticii de performanță și le prezintă pe avocata care s-a luptat cu aceste instituții și, cel mai important, pe sportivele care au refuzat să fie reduse la tăcere, au luptat împotriva sistemului și au triumfat”, este prezentarea filmului.

Guillermo Vilas: Un star nedreptățit

Filmul îl urmărește pe legendarul tenismen Guillermo Vilas, care, vreme de peste 40 de ani, a cerut revizuirea clasamentelor pentru a fi recunoscut ca numărul 1 mondial.

Povestea îl include și pe jurnalistul sportiv Eduardo Puppo, pentru care lupta în favoarea lui Vilas a devenit una personală și care o pornit o cruciadă întinsă pe mai bine de 10 ani pentru a demonstra că sportivul a fost detronat în mod nedrept din vârful ierarhiei mondiale a tenisului.

Eforturile lui Puppo oferă o perspectivă amănunțită asupra muncii de documentare și asupra analizei tuturor rezultatelor din tenisul masculin internațional între anii 1973 și 1978.

Pele

Acest lungmetraj documentar spune povestea legendarului fotbalist și a drumului său către perfecțiune și către faima incredibilă la care a ajuns.

Filmul include imagini de arhivă și interviuri cu foști coechipieri legendari ai fotbalistului, printre care Zagallo, Jairzinho și Rivellino. Povestea este o perspectivă asupra celor 12 ani extraordinari în care Pelé, singurul om care a câștigat de trei ori Cupa Mondială, a trecut de la statutul de tânără vedetă din 1958 la cel de erou național în 1970, în vremuri tulburi din istoria Braziliei.

PARTENERI - GSP.RO S-a filmat în costum de baie, după ce a fost acuzată că folosește Photoshop. Anamaria Prodan: „Pot să mă prezint așa la 49 de ani?”

Playtech.ro ȘOC! Scandal înainte de înmormântarea lui Victor Socaciu. Fiul artistului a primit interzis, cum a reacționat Marina Almășan EXCLUSIV

Observatornews.ro O mamă a 2 copii se zbate între viață și moarte după ce a fost mutilată în urma unei operații estetice. Femeia are organele vitale perforate

HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2021. Berbecii se agită prea mult și fără rezultate, din cauză că nu-și direcționează corect energia

Știrileprotv.ro Război între interlopii din Iași anunțat pe Facebook: “Noi venim cu furci, cu topoare, cu coase”. VIDEO

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat