Bella Santiago, mesaj emoționant după ce Nicu Grigore a părăsit Survivor 2026. Ce dezvăluiri a făcut despre soțul ei

Textul publicat de cântăreață a impresionat imediat fanii, fiind descris de mulți drept o adevărată declarație de iubire desprinsă parcă dintr-un film romantic.

Bella Santiago, originară din Filipine, a devenit cunoscută publicului din România după participarea la X Factor România, competiție pe care a și câștigat-o. De atunci, artista a rămas în țară și și-a construit aici atât cariera, cât și viața personală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Relația ei cu Nicu Grigore s-a consolidat în timp, iar cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Împreună au participat și la Power Couple România, unde au avut un parcurs remarcabil în sezonul al doilea, reușind să cucerească simpatia publicului.

În acest sezon al emisiunii Survivor, Nicu Grigore a intrat în competiție ca Războinic, însă experiența lui în jungla dominicană s-a încheiat mai devreme decât se aștepta. Din cauza unor probleme medicale, acesta a fost nevoit să părăsească competiția.

Momentul a fost unul dificil, însă Bella Santiago i-a arătat imediat susținerea printr-un mesaj emoționant postat online.

„El este soțul meu, un om cu un suflet mare și cu o inimă plină de bunătate. Este omul care mă iubește profund, dar care a ales să o iubească și să o protejeze și pe fiica mea ca și cum ar fi copilul lui. Fiica mea a crescut fără tată, iar din momentul în care el a intrat în viața noastră, a fost alături de ea cu o grijă și o răbdare incredibile. A avut răbdare necesară de a sta să învețe limba română, doar ca să se asigure că nimeni nu va râde de ea și că va putea să o ajute, să o înțeleagă și să o susțină. A fost acolo la fiecare pas, ajutând-o să crească frumos, să fie o fată bună, ascultătoare și responsabilă. A contribuit la educația ei și nu a lăsat niciodată să îi lipsească nimic din ceea ce are nevoie un copil.

Este un om responsabil și muncitor, un bărbat care are grijă nu doar de familia noastră, ci și de părinții lui. Atunci când ei nu se simt bine, el este primul care aleargă să îi ajute, să îi liniștească și să fie lângă ei”, a scris Bella Santiago, pe Instagram.

Gestul care a impresionat-o pe Bella Santiago

În declarația sa, Bella Santiago a vorbit nu doar despre dragostea pe care i-o poartă soțului ei, ci și despre felul în care acesta s-a comportat cu familia ei.

Artista a povestit că Nicu Grigore a impresionat-o profund prin modul în care a avut grijă de mama ei, despre care se știe că se confruntă cu probleme de sănătate. Potrivit cântăreței, acesta a tratat-o cu aceeași grijă și respect ca pe propriul părinte.

„Îmi amintesc și acum prima dată când a întâlnit-o pe mama mea. Fără ezitare, s-a oferit să îi facă masaj și să aibă grijă de ea, cu aceeași bunătate sinceră care îl caracterizează în tot ceea ce face. El este omul care mă iubește pe mine și care a ales să iubească întreaga mea familie. Pentru mine, el nu este doar soțul meu – este sprijinul meu, liniștea mea și un exemplu de om bun, dedicat și plin de iubire”, a adăugat artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE