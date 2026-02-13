Bella Santiago, prima reacție după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită și mă doare”

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat dezamăgirea, dar și recunoștința față de cei care au susținut-o.

„Nu am reușit să intru în finala Eurovision anul acesta. Sunt dezamăgită și recunosc că mă doare. Am pus mult suflet, multă muncă și multă speranță în acest moment. Dar vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care ați crezut în mine, care m-ați susținut și mi-ați trimis mesaje frumoase. Încrederea voastră înseamnă enorm. Drumul meu nu se oprește aici. Vă iubesc și vă sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul vostru. Vă iubesc”, a scris Bella Santiago pe rețelele de socializare.

Pentru Bella Santiago, participarea la Selecția Națională a fost mai mult decât un simplu concurs. Artista a investit emoție, timp și energie în piesa și momentul pregătite pentru competiție, iar dorința de a ajunge în marea finală a fost una sinceră și asumată.

Deși rezultatul nu a fost cel dorit, mesajul transmis de ea arată clar că nu intenționează să renunțe la visurile sale. Determinarea și recunoștința față de public par să fie motorul care o împinge mai departe.

Sprijin din partea fanilor

Imediat după postare, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de încurajare. Fanii i-au transmis că sunt mândri de parcursul ei și că o vor susține în continuare, indiferent de competiții sau clasamente.

„Și uite cum ne-am ratat șansa de a câștiga Eurovision… Im so sorry, Bella! For us, you are a Romanian queen!”, i-a transmis actrița Alexia Țalavutis. Și Monica, soția lui Leonard Doroftei, a încurajat-o pe Bella Santiago: „Îmi pare tare rău, Bella! Știu că ești puternică, foarte talentată și, pentru noi, ești «the best». Capul sus și să știi că nimic nu te poate opri!”

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

La Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro au fost aflați finaliștii deciși de Juriul Selecției Naționale.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt aleșii juriului care vor putea fi urmăriți în Marea Finală, miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

