Artist a vorbit despre un subiect sensibil pentru ea și a mărturisit care este cea mai mare frică a ei. Cântăreața nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi!

Mama Lorei a luptat mult timp cu cancerul, iar vestea că a trecut la cele veșnice a dărâmat-o pe artistă. În prezent, artista deține o afacere de succes în domeniul beauty și produce creme după formulele mamei sale.

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După ce tatăl Lorei a murit, mama artistei și-a dus copiii la țară, la bunici și asta pentru că ea avea examene de susținut, pentru a deveni farmacistă. Lora spune că întotdeauna s-a temut ca mama ei să nu o părăsească.

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică“, a declarat Lora, la Furnicuțele.

„Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama”, a mai spus artista.