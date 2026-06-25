Anunțul inițial a fost făcut de purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Maria Zaharova, pentru agenția de presă de stat TASS, fiind confirmat ulterior, la solicitarea Libertatea, de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București.

Consulatul din Sankt-Petersburg se închide

„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat cu privire la măsurile de represalii pentru închiderea consulatului general din Constanța”, a declarat Maria Zaharova joi dimineață.

În cadrul întrevederii de la Moscova, oficialii ruși au pus pe masă decizii în oglindă cu cele luate anterior de România, care vizează direct prezența diplomatică a țării noastre pe teritoriul Federației Ruse:

Declararea ca persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, Laurențiu Constantiniu. Retragerea consimțământului părții ruse pentru funcționarea și înființarea Consulatului General din Sankt-Petersburg, ceea ce echivalează cu închiderea definitivă a acestuia.

De la ce a pornit conflictul: Drona rusească prăbușită la Galați

Această escaladare majoră este răspunsul direct al Moscovei la măsurile pe care România le-a luat la sfârșitul lunii trecute. Pe data de 29 mai 2026, o dronă de atac rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente din municipiul Galați, provocând pagube materiale semnificative și rănirea a două persoane.

Ca reacție imediată la violarea spațiului aerian și la rănirea civililor, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În urma ședinței, Bucureștiul a dispus:

Declararea ca persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța.

Închiderea completă a Consulatului General al Rusiei din Constanța.

La sfârșitul lunii mai, preşedintele Nicuşor Dan a confirmat faptul că drona care s-a prăbuşit la Galaţi este de origine rusească, subliniind la acea vreme că România nu va trece cu vederea incidentele care pun în pericol viaţa cetăţenilor săi. Concluzia aparţine unui raport tehnic realizat de specialiştii români, care au analizat fragmentele dispozitivului, iar rezultatele au fost apoi transmise structurilor NATO şi Uniunii Europene.

Reacția MAE de la București: „O replică previzibilă”

Ministerul Afacerilor Externe din România a precizat pentru Libertatea că decizia luată astăzi de Moscova nu reprezintă o surpriză pentru autoritățile de la București, fiind vorba despre o practică diplomatică standard de reciprocitate negativă.

„Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale”, se arată în răspunsul oficial al MAE. Gerantul interimar are 72 de ore să părăsească țara

Contactat de Libertatea, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a explicat că decizia Rusiei, în care se menționează „retragerea consimțântului pentru funcționarea consulatului” este echivalentă cu un ordin de desființare. „Așa cum a spus după ședința CSAT Ministrul Afacerilor Externe, ne așteptam la o măsură de acest tip”, a explicat acesta. Consulatul României de la Sankt Petersburg a fost deschis în 2003.

Întrebat cât de rapid va fi repatriat gerantul interimar al consulatului, purtătorul de cuvânt al MAE a declarat că acesta „are trei zile să părăsească teritoriul Federației Ruse”.

În 2024, Rusia a închis și consulatul României din Rostov-pe-Don. Decizia a fost luată atunci ca răspuns al Moscovei la acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului, a anunțat purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

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