Această achiziție masivă deblochează o serie de proiecte de înzestrare care, în ultima perioadă, avansaseră într-un ritm mult prea lent în raport cu provocările geopolitice actuale.

Ce sunt sistemele SHORAD-VSHORAD și cum ne protejează

Sistemele SHORAD (Short Range Air Defense – Apărare antiaeriană cu rază scurtă) și VSHORAD (Very Short Range Air Defense – Apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă) acționează ca o ultimă linie de protecție în fața atacurilor inamice.

Dacă sistemele mari cu rază lungă de acțiune (precum Patriot) încearcă să intercepteze țintele la distanțe mari, noile echipamente achiziționate funcționează ca un scut direct în jurul obiectivelor strategice.

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un «scut» de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. SHORAD/VSHORAD este gardul de protecție din jurul obiectivului, stratul care apără direct ceea ce contează”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a explicat că această achiziție este critică în contextul războiului modern, unde amenințările s-au diversificat masiv.

Noile echipamente sunt proiectate special pentru a distruge drone militare, muniții rătăcitoare (loitering munitions), rachete de mici dimensiuni, elicoptere și aeronave care zboară la joasă altitudine (ținte greu de interceptat de sistemele mari).

Ce cumpără România

Acordul-cadru, ale cărui baze au fost puse în iulie 2025, prevede semnarea a trei contracte subsecvente. Valoarea totală a investiției se ridică la 10,33 miliarde de lei, fără TVA (aproximativ 2,038 miliarde de euro, fără TVA).

Pachetul logistic și tehnologic achiziționat cuprinde:

6 sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD;

6 sisteme SHORAD independente;

6 sisteme VSHORAD independente;

Muniția aferentă completă pentru toate platformele;

Un sistem dedicat de instruire și învățământ;

Un sistem modern de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD;

Sprijin logistic complet și programe de pregătire a personalului militar.

Când vor fi operaționale noile sisteme

Deși amenințările regionale impun o dotare rapidă, integrarea unor astfel de sisteme complexe necesită timp și o pregătire riguroasă a militarilor care le vor opera în teren.

Conform clauzelor stabilite prin contract, primele două sisteme VSHORAD vor fi livrate în termen de 3 ani de la semnarea contractului subsecvent nr. 1.

Cursurile de instruire și simulare ale operatorilor militari se vor efectua obligatoriu înainte de începerea activităților de recepție fizică a tehnicii de luptă.

Prin această achiziție de peste două miliarde de euro, România își consolidează defensiva pe flancul estic al NATO, asigurându-și o infrastructură capabilă să facă față tacticii moderne de luptă bazată pe atacuri masive cu drone și vectori aerieni de joasă altitudine.

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