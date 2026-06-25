România, la 50 de zile fără Guvern: Criza continuă, partidele fiind incapabile de consens politic

Criza politică e prelungită de indecizia partidelor și a președintelui. Principalii actori politici nu reușesc să găsească soluția pentru această criză.

În primul rând, Nicușor Dan a propus până acum doi premieri, niciunul avansat de partide.

Eugen Tomac, varianta 1: s-a retras înainte de a ajunge în Parlament. Numărul 2: Adrian Veștea, nominalizat de Nicușor Dan peste capul PNL, partidul din care făcea parte, a adâncit și mai mult criza. Concluzia a fost trasă la vot: doar 189 de voturi pentru Veștea, dintr-un necesar de 233.

Așa că marți au fost iar consultări la Cotroceni. Rezultatul lor este încă incert. Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se înțeleagă pentru a forma o majoritate guvernamentală, fie ea și de moment. Pe 30 iunie, parlamentarii intră în vacanță și cu greu vor mai putea fi aduși la muncă până la 1 septembrie.

Ce se prefigurează?

Principalele variante de guvernare sunt cabinete minoritare. Ceea ce diferă este cine va fi la putere și cine în opoziție din fosta coaliție. Primul scenariu, un guvern minoritar PSD, care va fi ajutat de PNL, UDMR și minorități să treacă de Parlament. Premierul cel mai posibil: Sorin Grindeanu. Șeful PSD a primit și votul partidului.

Al doilea scenariu: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dar și acest guvern are nevoie de voturile PSD ca să treacă de Parlament. Ce au în comun variantele? Un acord politic pentru a trece proiectele foarte importante și promisiunea că nu va fi depusă moțiune de cenzură până la finalul anului.

Iar ca bonus și situația să fie și mai complicată, USR ar vrea revenirea la rotativa guvernamentală. Adică premier PNL-USR-UDMR până la anul, apoi prim-ministru de la PSD.

Favorit pentru funcția de prim-ministru rămâne Sorin Grindeanu, șeful PSD, însă Nicușor Dan deja ne-a obișnuit cu surprizele.