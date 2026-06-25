Românii au tăiat din cheltuielile pentru restaurante și saloane de înfrumusețare. Scădere de 10,3% față de anul trecut

Scădere lunară în aprilie 2026

În aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% ca serie brută, comparativ cu martie 2026. În termeni ajustați sezonier, reducerea a fost de 0,9%. Cele mai mari scăderi lunare s-au înregistrat în domeniul jocurilor de noroc și al altor activități recreative (-8,4%), urmate de serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-5,1%) și activitățile hotelurilor și restaurantelor (-0,3%).

Foto: INS

Cu toate acestea, unele sectoare au înregistrat creșteri notabile: activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au crescut cu 8,1%, iar serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au înregistrat un avans de 4,8%.

Comparație anuală: Aprilie 2025 vs. Aprilie 2026

Comparativ cu luna aprilie a anului trecut, cifra de afaceri din aprilie 2026 a scăzut cu 10,3% ca serie brută și cu 9,5% ca serie ajustată sezonier. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în sectorul jocurilor de noroc și al altor activități recreative (-19,1%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-13,7%) și activitățile hotelurilor și restaurantelor (-12,9%).

Foto: INS

Pe de altă parte, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat o creștere spectaculoasă de 23,3%, în timp ce serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au cunoscut o ușoară creștere de 0,9%.

Evoluția în primul trimestru din 2026

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 9,8% ca serie brută și cu 7,9% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari scăderi anuale au fost raportate în domeniul serviciilor de coafură și înfrumusețare (-16,7%), al jocurilor de noroc și al altor activități recreative (-15%), precum și în sectorul hotelurilor și restaurantelor (-12,9%).

Foto: INS

În schimb, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat o creștere semnificativă de 16,9%, sugerând o cerere crescută pentru astfel de servicii în primele patru luni ale anului.

Potrivit datelor INS, dinamica negativă a sectorului de servicii de piață prestate populației reflectă provocările economice actuale, dar și schimbările în comportamentul consumatorilor, influențate de contextul economic general.